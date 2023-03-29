واشنطن تحذر بكين من أي رد فعل مبالغ فيه على مرور رئيسة تايوان عبر أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الولايات المتحدة بكين، اليوم الأربعاء، من أي «رد فعل مبالغ فيه» على توقف رئيسة تايوان تساي إنغ وين في نيويورك خلال توجهها إلى أميركا الوسطى وفي لوس أنجليس في طريق عودتها.

وقال مسؤول أميركي كبير لصحفيين -طالبا عدم كشف هويته، «لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك ذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتتوجه رئيسة تايوان اعتبارا من اليوم إلى غواتيمالا وبيليز في رحلة ستتوقف خلالها في الأراضي الأميركية.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان أرضا صينية، لكنها لم تتمكن من توحيدها مع بقية أراضيها، وباسم مبدأ «صين واحدة» ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايوان في وقت واحد، وكانت قد عبرت عن معارضتها لأي مبادلات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة.