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بايدن يصف إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس بـ«الخطير»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 12:52 صباحا
بايدن يصف إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس بـ«الخطير»
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس بأنه خطير.

وقال بايدن في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض: «إنه إعلان خطير ومثير للقلق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت بيلاروسيا أنها ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» روسية على أراضيها ردًا على «الضغوط» الغربية «غير المسبوقة»، وفق وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن بيلاروسيا «مضطرة إلى اتخاذ إجراءات رد»، مشددة في الوقت ذاته على أن مينسك لن تتحكم بهذه الأسلحة وأن نشرها «لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

ولوحت روسيا مرارًا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على «الخيار الصعب» في حال وجود خطر محدق بالأمة. ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك مجرد «دعاية مناوئة».

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