زيلينسكي يزور حرس الحدود قرب روسيا ويتعهد بتحقيق «النصر»

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بلدتين وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا، في أحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مكتب زيلينسكي أنه يزور سومي شمال البلاد، المنطقة السادسة التي يزورها في أسبوع مع زيادة التوقعات بشن هجوم أوكراني مضاد، بحسب وكالة «رويترز».

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كما زار بلدتي أوختيركا وتروستيانتس، اللتين طردتا قوات روسية احتلت أجزاء من منطقة سومي لمدة شهر تقريبًا في بداية الغزو الروسي في فبراير العام الماضي.

وقال زيلينسكي لتجمع صغير من الجنود والمدنيين بمحطة السكك الحديدية في تروستيانتس، قبل أن يوزع ميداليات: «في هذه الأيام وهذه الأسابيع نحتفل بذكرى تحرير مدننا ومجتمعاتنا في مناطقنا الشمالية».