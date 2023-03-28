صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت صدامات في باريس الثلاثاء بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين كانت تتقدّم مسيرة يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطّى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء. ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية إلى ساحة «لا ناسيون»، وفق «فرانس برس».

يوما عاشر من التظاهرات

تشهد فرنسا الثلاثاء يوما عاشرا من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جو من التوتر المتنامي وسط ازدياد أعمال العنف التي تعمل الحكومة على تهدئتها، لكن دون جدوى حتى الآن.

تفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما، مذ تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة، حسب «فرانس برس».

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ومذاك الحين، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة وأُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة. وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء نشر «13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس»، في تعزيزات «غير مسبوقة». وأكّد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، الثلاثاء، أن الحكومة «حصن ضدّ العنف غير المشروع».

استمرار قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات

في الموازاة، يستمر قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ عدة أيام، مما تسبب باضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجستية. وقُطعت طرقات صباح الثلاثاء حول رين ونانت (غرب)، حيث كانت حركة المرور صعبة جدًا. وشهدت حركة القطارات اضطرابات كبيرة صباح الثلاثاء.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الثلاثاء من شركات الطيران مجددًا إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لا سيّما في مطار باريس- أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.