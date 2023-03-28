  • Alwasat News
Atwasat

صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 06:04 مساء
صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين
احتجاجات في فرنسا ضد نظام التقاعد (الإنترنت)
alwasat radio

اندلعت صدامات في باريس الثلاثاء بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين كانت تتقدّم مسيرة يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطّى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء. ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية إلى ساحة «لا ناسيون»، وفق «فرانس برس».

 يوما عاشر من التظاهرات
تشهد فرنسا الثلاثاء يوما عاشرا من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جو من التوتر المتنامي وسط ازدياد أعمال العنف التي تعمل الحكومة على تهدئتها، لكن دون جدوى حتى الآن.

تفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما، مذ تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة، حسب «فرانس برس».

- مجلس أوروبا قلق من «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين في فرنسا
-  منظمات غير حكومية تندد بعنف الشرطة خلال التظاهرات في فرنسا

ومذاك الحين، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة وأُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة. وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء نشر «13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس»، في تعزيزات «غير مسبوقة». وأكّد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، الثلاثاء، أن الحكومة «حصن ضدّ العنف غير المشروع».

استمرار قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات
في الموازاة، يستمر قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ عدة أيام، مما تسبب باضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجستية. وقُطعت طرقات صباح الثلاثاء حول رين ونانت (غرب)، حيث كانت حركة المرور صعبة جدًا. وشهدت حركة القطارات اضطرابات كبيرة صباح الثلاثاء.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الثلاثاء من شركات الطيران مجددًا إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لا سيّما في مطار باريس- أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي

«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022

زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته

طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى
روسيا: أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى
زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير أماكن العبادة في أوكرانيا
زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير أماكن العبادة في أوكرانيا
قتل والداها في انفجار مطار كابل.. طفلة أفغانية نقلت إلى قطر تعود لأحضان عائلتها
قتل والداها في انفجار مطار كابل.. طفلة أفغانية نقلت إلى قطر تعود ...
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
المزيد
صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين
صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين...
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية ......
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي...
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك...
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء...
المزيد