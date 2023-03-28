مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 39 مهاجرا على الأقل في حريق شب صباح الثلاثاء في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة على ما أفادت الحكومة المكسيكية.

وقال المعهد الوطني للهجرة «نأسف لوفاة 39 مهاجرا حتى الآن في الحريق». وأضاف المعهد أن 29 مصابا في حالة خطرة نقلوا إلى أربعة مستشفيات، وأعلن استعداده لمساعدة عائلات الضحايا، حسب «فرانس برس».

وأشار إلى أنه تواصل «مع السلطات القنصلية لمختلف البلدان لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجرين الذين قضوا». واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الإثنين، وهرعت عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر.

غالبية الضحايا قضوا اختناقا

وبدأ في الموقع الذي يقيم فيه المهاجرون غير النظاميين. وذكرت صحيفة «إل سول دي بارال» أن غالبية الضحايا قضوا اختناقا.

وشاهد مراسل «فرانس برس» موظفين في جهاز الطب لشرعي ينقلون نحو عشر جثث من مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة، حيث وضعت جثث عدة أخرى وغطيت ببطانيات. وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

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وقالت الفنزويلية فيناغلي التي كانت تصرخ يأسًا أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عامًا بعد توقيفه، «نقلوه في سيارة إسعاف». لكنها قالت إنها لا تعرف شيئا عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات.

سيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

تدابير جديدة تقيد حق طلب اللجوء للمهاجرين

منذ العام 2014، توفي 7661 مهاجرًا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة. وفي 13 مارس، حاول مئات المهاجرين غالبيتهم من الفنزويليين، بعدما سئموا الانتظار، عبور الحدود، لكن الأميركيين منعوهم من المرور.

واعتمد الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير تدابير جديدة تقيد حق طلب اللجوء للمهاجرين الذي يعبرون الحدود من المكسيك وترغمهم على التقدم بالطلب في بلد العبور أو عبر الإنترنت. ونصت التدابير أيضا على لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات طرد فورية مرفقة بمنع دخول أراضيها مجددا مدة خمس سنوات.

ويحاول نحو 200 ألف شخص شهريا عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ويجازف المهاجرون الذين يسعون إلى الهرب من براثن الفقر أو العنف في بلدانهم، كثيرا لدخول الأراضي الأميركية.