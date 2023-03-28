  • Alwasat News
Atwasat

مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 04:43 مساء
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
مكان الحريق في سيوداد خواريس شمال المكسيك. (الإنترنت)
alwasat radio

قضى 39 مهاجرا على الأقل في حريق شب صباح الثلاثاء في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة على ما أفادت الحكومة المكسيكية.

وقال المعهد الوطني للهجرة «نأسف لوفاة 39 مهاجرا حتى الآن في الحريق». وأضاف المعهد أن 29 مصابا في حالة خطرة نقلوا إلى أربعة مستشفيات، وأعلن استعداده لمساعدة عائلات الضحايا، حسب «فرانس برس».

وأشار إلى أنه تواصل «مع السلطات القنصلية لمختلف البلدان لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجرين الذين قضوا». واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الإثنين، وهرعت عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر.

غالبية الضحايا قضوا اختناقا
وبدأ في الموقع الذي يقيم فيه المهاجرون غير النظاميين. وذكرت صحيفة «إل سول دي بارال» أن غالبية الضحايا قضوا اختناقا.

وشاهد مراسل «فرانس برس» موظفين في جهاز الطب لشرعي ينقلون نحو عشر جثث من مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة، حيث وضعت جثث عدة أخرى وغطيت ببطانيات. وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

-  توقيف خمسة أشخاص يشتبه بخطفهم وقتلهم أميركيين في المكسيك
- واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

وقالت الفنزويلية فيناغلي التي كانت تصرخ يأسًا أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عامًا بعد توقيفه، «نقلوه في سيارة إسعاف». لكنها قالت إنها لا تعرف شيئا عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات.

سيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

تدابير جديدة تقيد حق طلب اللجوء للمهاجرين
منذ العام 2014، توفي 7661 مهاجرًا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة. وفي 13 مارس، حاول مئات المهاجرين غالبيتهم من الفنزويليين، بعدما سئموا الانتظار، عبور الحدود، لكن الأميركيين منعوهم من المرور. 

واعتمد الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير تدابير جديدة تقيد حق طلب اللجوء للمهاجرين الذي يعبرون الحدود من المكسيك وترغمهم على التقدم بالطلب في بلد العبور أو عبر الإنترنت. ونصت التدابير أيضا على لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات طرد فورية مرفقة بمنع دخول أراضيها مجددا مدة خمس سنوات.

ويحاول نحو 200 ألف شخص شهريا عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ويجازف المهاجرون الذين يسعون إلى الهرب من براثن الفقر أو العنف في بلدانهم، كثيرا لدخول الأراضي الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي

«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022

زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته

طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى
روسيا: أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى
زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير أماكن العبادة في أوكرانيا
زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير أماكن العبادة في أوكرانيا
قتل والداها في انفجار مطار كابل.. طفلة أفغانية نقلت إلى قطر تعود لأحضان عائلتها
قتل والداها في انفجار مطار كابل.. طفلة أفغانية نقلت إلى قطر تعود ...
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
المزيد
صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين
صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين...
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية ......
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي...
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك...
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء...
المزيد