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البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 04:31 مساء
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
حمزة يوسف، الزعيم الجديد «للحزب الوطني الإسكتلندي». (الإنترنت)
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انتخب البرلمان الإسكتلندي الثلاثاء حمزة يوسف، الزعيم الجديد «للحزب الوطني الإسكتلندي»، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.

ويوسف الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي سيتولّى منصبه الجديد رسمياً الأربعاء، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة، بحسب «فرانس برس».

ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورجن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام في الحكم.

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وكان يوسف وزيرًا للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزبًا سياسيًا كبيرًا في بريطانيا، وقال في خطاب النصر «سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا»، مؤكدًا أن «الشعب» الإسكتلندي «بحاجة للاستقلال اعتبارًا من الآن، أكثر من أي وقت مضى».

وبعد فوزه الإثنين أشاد بجدية لأبويه اللذين جاءا من باكستان قبل 60 عامًا، وقال «لم يكن بإمكانهما أن يتصورا إطلاقًا أن ابنهما سيصبح يومًا ما رئيس وزراء اسكتلندا الجديد». وأضاف «يذكرنا ذلك بأنه علينا الاحتفاء بالمهاجرين الذين يقدمون مساهمات كبيرة في بلدنا»، في انتقاد صريح لرغبة الحكومة البريطانية في تشديد شروط اللجوء في المملكة المتحدة.

 أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الاسكتلندي
ويوسف الذي أصبح في 2012 أول مسلم يتبوأ منصبًا وزاريًا في إسكتلندا وهو كذلك أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الاسكتلندي، لقي خصوصًا إشادات لمهاراته في التواصل لتوحيد الحزب في الوقت الذي يشهد فيه الدعم للاستقلال - مطلبه الرئيسي - ركودًا في البلاد.

ولد حمزة يوسف في غلاسكو وتلقّى تعليمه في مدرسة خاصة ثم نال شهادة في العلوم السياسية من جامعة مدينته، قبل أن يصبح مساعدًا لأليكس سالموند، سلف ستورجن في زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي.

ومستذكرًا بداياته في المجال السياسي، تحدث يوسف عن تعرضه لهجمات وتعليقات عنصرية، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال «لقد تعرضت لكمّ هائل من الهجمات على الإنترنت، وللأسف أحيانًا وجهًا لوجه».

وفي عام 2021 رفع وزوجته الثانية نادية النخلة شكوى بتهمة التمييز ضد حضانة رفضت استقبال ابنتهما. وأنكرت دار الحضانة هذه الاتهامات، لكن الهيئة المسؤولة عن عمليات التدقيق وجدت الشكوى مبررة. ومذّاك أسقط الزوجان الدعوى.

 

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