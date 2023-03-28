قتل والداها في انفجار مطار كابل.. طفلة أفغانية نقلت إلى قطر تعود لأحضان عائلتها

القاهرة - بوابة الوسط

عادت طفلة أفغانية إلى أحضان عائلتها في دار للأيتام في قطر، بعدما كانت نُقلت على متن رحلة إجلاء من كابل في العام 2021 إثر مقتل والديها في انفجار قنبلة.

واجتمعت الطفلة التي يُعتقد أن عمرها نحو 21 شهرًا وأطلقت عليها دار الأيتام اسم مريم، بعمها يار محمد نيازي، وشقيقها وشقيقتيها لأول مرة منذ الانفجار، حسب «فرانس برس».

وقال نيازي البالغ من العمر 40 عاما، وهو أب لأربعة اطفال «لم أكن أعرف ما إذا كنا سنعثر عليها.. والآن يحدوني شعور أعجز عن وصفه. عندما حملتها أدركت أنها على قيد الحياة فعلا». ووفّر لم الشمل خاتمة مفرحة لعملية بحث يائسة عن مريم منذ أيام الفوضى في أغسطس 2021 عندما سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية، مما أدى إلى حركة فرار جماعية.

والدا مريم من بين أولئك الذين حاولوا الفرار

كان والدا مريم من بين أولئك الذين حاولوا الفرار، مع أطفالهم الأربعة، عندما قُتلا في انفجار ضخم ومعركة بالأسلحة النارية في مطار كابل أودت بحياة 183 شخصًا في 26 أغسطس.

كانت الفتاة الصغيرة، واسمها الحقيقي أليزا، تبلغ من العمر أسابيع فقط عندما قُتل والداها في الهجوم الذي أعلن الفرع المحلي لتنظيم «داعش» مسؤوليته عنه. وقال مسؤول قطري إنه في خضم الهجوم أمسكها فتى صغير وحملها على متن طائرة عسكرية أميركية أقلت أفغانًا ومقيمين تقطّعت بهم السبل إلى الدوحة.

- تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

- غوتيريس يبدي قلقه لقرار «طالبان» منع الفتيات من ارتياد الجامعات

وقد وجدت منزلًا جديدًا في دار للأيتام في قطر، بينما بقي شقيقها الأكبر وشقيقتاها في أفغانستان. وكانت مريم الأصغر بين نحو 200 طفل أفغاني تم إجلاؤهم بمفردهم على متن الرحلات الجوية التي نقلت عشرات الآلاف من أفغانستان.

وقال المسؤول القطري الذي تحدث- شريطة عدم الكشف عن هويته «استقبلناهم وقدمنا لهم رعاية متخصصة.. عملنا مع (منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة) يونيسف لمعرفة ما إذا كان هناك أي أفراد من الأسرة على قيد الحياة». وسرعان ما تدفقت على وكالة الأمم المتحدة للأطفال طلبات من عائلات عائدة إلى أفغانستان تبحث عن أقربائها المفقودين.

مراقبو الأمم المتحدة حددو هوية الطفلة

بعد ستة أسابيع من انفجار كابل، تمكّن مراقبو الأمم المتحدة من تحديد هوية الطفلة. وقال المسؤول القطري «اتّصلوا بنا لإجراء اختبارات الحمض النووي».

واستغرق نقل نتائج الاختبارات بين الدوحة وكابول مزيدًا من الوقت، بينما انتظر نيازي لشهور للحصول على جواز سفر من سلطات طالبان حتى يتمكّن من نقل عائلته إلى قطر.

وقال نيازي في الدولة الخليجية إنه سيبدأ عملية الانتقال إلى الولايات المتحدة مع زوجته وثمانية أطفال تحت رعايتهما الآن. وقال «كل ما نتطلع إليه هو أن نكون في مكان آمن». وذكر أن الفتاة الصغيرة ستحتفظ باسمها الجديد لأنه الاسم الذي تجيب عنه.

لم شمل أطفال آخرين في دار الأيتام

وقد تمّ لم شمل أطفال آخرين في دار الأيتام في قطر مع أفراد أسرهم، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات عاد إلى والده في كندا بعدما تعرّف عليه دبلوماسي قطري من صورة طفل مفقود.

وتبلغ أعمار معظم الأطفال الآخرين ثماني سنوات على الأقل، وقد انضم العديد منهم الآن إلى أقربائهم أو تم تبنيهم من قبل عائلات في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا.

في إحدى الفترات، كان آلاف الأفغان يقيمون في ملاجئ مؤقتة في الدوحة في انتظار استقبالهم في دول أخرى. وقال المسؤول القطري إنه لم يتبق الآن سوى 15 شخصًا. ولا يزال مئات الأفغان الآخرين في قاعدة عسكرية أميركية في قطر يترقّبون فرصة للعثور على موطن جديد في الخارج.