قتيلان في هجوم على مركز إسلامي بلشبونة

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصان، الثلاثاء، في هجوم بالسكين في مركز الطائفة الإسماعيلية في العاصمة البرتغالية لشبونة وأُصيب آخرون، حسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «الهجوم أسفر عن إصابة عدة أشخاص ومقتل اثنين حتى الآن»، مشيرة إلى توقيف المشتبه به.

وذكرت قناة «سي إن إن» البرتغالية، إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وهو مواطن أفغاني كان يحمل سكينا كبيرا، أصيب بالرصاص وجرى اعتقاله.

ولم تؤكد الشرطة البرتغالية حتى الآن جنسية المشتبه به منفذ الهجوم. وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن كل شيء يشير إلى أنه «حادث فردي»، مضيفا أن «من السابق لأوانه» تقديم أي تفسير للجريمة، وفق وكالة «رويترز».

والطائفة الإسماعيلية أقلية شيعية يتعرض أفرادها لهجمات من جماعات متشددة في دول مثل باكستان.