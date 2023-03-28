زعيم كوريا الشمالية يريد تعزيز إنتاج المواد النووية ذات الأغراض العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

حض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المسؤولين في بلاده على تعزيز إنتاج المواد النووية المخصصة لأغراض عسكرية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، في وقت كشفت بيونغ يانغ عن رأس حربية نووية تكتيكية جديدة أصغر حجما على ما يبدو.

وظهر كيم في مشاهد بثتها وسائل الإعلام الرسمية محاطا بجنرالات عسكريين، أثناء تفقده عددا من الرؤوس الحربية خضراء اللون وأصغر حجما أطلق عليها «هواسان-31»، أي البركان بالكورية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودانت فرنسا ما وصفته بأنه «استفزازات كورية شمالية»، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية كلير لوجندر الثلاثاء، إن «أحيطت علما، بقلق عميق، بدعوة زعيم كوريا الشمالية المتجددة لتسريع إنتاج كوريا الشمالية للأسلحة النووية»، تحث البلد «على الامتثال لالتزاماتها الدولية.. وعلى الفور وضع حد لأعمالها المزعزعة للاستقرار».

«أسلحة نووية خالية من العيوب»

وكثيرا ما سعت كوريا الشمالية إلى حيازة تكنولوجيا تمكنها من «تصغير» رأس حربية يمكن تركيبها على صواريخ بالستية عابرة للقارات لتهديد الولايات المتحدة، وتشير رسوم على الجدران إلى احتمال تحقق ذلك مع هواسان-31.

واستمع كيم لإحاطة من مسؤولين في معهد الأسلحة النووية، على ما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

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دعا المسؤولين إلى «التوسع بطريقة بعيدة النظر في إنتاج مواد نووية، مخصصة لصنع الأسلحة من أجل التنفيذ الشامل لخطة (...) زيادة الترسانة النووية بشكل تصاعدي».

وأضاف كيم وفق تقرير الوكالة أنه عندما تصنّع كوريا الشمالية أسلحتها النووية «بشكل خال من العيوب»، فإن «العدو سيخشى منا ولن يجرؤ على استفزاز سيادة دولتنا ونظامنا وشعبنا».

وقال خبراء إن الكشف عن سلاح نووي تكتيكي محتمل، يحمل مؤشرات إلى تطور تقني ويمكن أن يلمح إلى تجربة نووية وشيكة.

وتأتي تصريحات كيم قبل وصول مجموعة سفن حربية أميركية، إلى كوريا الجنوبية الثلاثاء.

والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعزيز سيول وواشنطن التدريبات العسكرية المشتركة فيما تجري كوريا الشمالية تجارب استفزازية على أسلحة وتحمّل الجنوب المسؤولية في تدهور الوضع الأمني.

رأس حربية تكتيكية مصغرة

وقال الباحث في معهد سيجونغ تشيونغ سيونغ-تشانغ، إن «النهج الحالي المتشدد يهدف على الأرجح لتبرير اختباراتهم على أسلحة جديدة وتجربة نووية في المستقبل».



ورأى في تصريح لـ«فرانس برس»، أن «كوريا الشمالية كشفت عن رأس حربية تكتيكية مصغرة بشكل واضح هذه المرة»، مضيفا أن «احتمالات تنفيذ كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة بهذه الرؤوس الحربية النووية التكتيكية كخطوة تالية، تزايدت».

تدريبات تحاكي هجوما نوويا

وتقوم بيونغ يانغ بتجارب صاروخية هي بمثابة «رد» على التدريبات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية، ويمثل ذلك عبئا ماليا كبيرا وغير مستدام على الدولة الفقيرة، بحسب أحد الخبراء.

وقال الاستاذ في جامعة إيوا بسيول لوكالة «فرانس برس»، إن «كوريا الشمالية حذرت من رد عارم ضد كل تدريب مشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكن بالنظر إلى عدد الصواريخ التي أطلقت، لا يمكنهم الاستمرار في ذلك إلى الأبد».

وأضاف «في تلك الحالة، فإن التجربة النووية السابعة ستكون نهاية من نوع ما، سيعلنون أنفسهم قوة نووية وسيعودون إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة».

وأجرى الجيش الكوري الشمالي الإثنين تدريبات تحاكي هجوما نوويا مستخدما صواريخ بالستية تكتيكية، وفق تقرير منفصل لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، في إطار عدد غير مسبوق من التجارب منذ مطلع العام.



وقال بارك إن «كوريا الشمالية توجه رسالة متماسكة جدا. إنهم يحاربون من أجل الاعتراف بهم كقوة نووية خالصة».

وتسعى كوريا الشمالية أيضا إلى تنويع إنتاج وسائل قادرة على حمل رؤوسها النووية، إضافة إلى زيادة مخزوناتها النووية.

وقالت الثلاثاء إنها أجرت اختبارا ثانيا ناجحا لطوربيد نووي مسيّر قادر على ملاحقة أهداف تحت الماء.