نيويورك لا تزال بانتظار معرفة ما إذا كان سيوجه الاتهام لترامب

القاهرة - بوابة الوسط

بعد تسعة أيام من إعلان دونالد ترامب عن قرب توقيفه على خلفية مبلغ مالي دُفع لممثلة إباحية، لا يزال كثيرون بانتظار معرفة ما إذا كانت الشرطة ستقوم باعتقال الرئيس الأميركي السابق.

وأثار الرئيس السابق الجمهوري الذي يسعى دائما للبقاء في دائرة الضوء، عاصفة لدى وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وخارجها في 18 مارس، عندما أعلن أنه سيجرى إحضاره للمثول أمام قاض في نيويورك. وتبين أن معلومات ترامب كانت خاطئة أو أنه كان بصدد التخمين فحسب. وقوبل كذلك بالتشكيك تصريحه بعد أسبوع عن إسقاط الدعوى برمتها، من دون تقديم أدلة على ذلك، وفق وكالة «فرانس برس».

وربما يخالف المدعون العامون ترامب الرأي، لكن محللين قانونيين يتوقعون توقيف الملياردير البالغ 76 عاما، والساعي إلى مقعد البيت الأبيض، وتلاوة حقوقه عليه.

ترامب والممثلة الإباحية

واجتمعت هيئة محلفين كبرى، وهي لجنة تضم مواطنين يتمتعون بسلطات تحقيق واسعة تعمل مع المدعين العامين، مرة أخرى، الإثنين، في مانهاتن، واستمعت وفق تقارير إلى الناشر السابق لجريدة «ناشونال إنكوايرر»، الذي لعب دورا مركزيا في دفع مبلغ شراء صمت الممثلة.

ويتعلق التحقيق بمبلغ 130 ألف دولار دفع قبل أسابيع من انتخابات 2016 للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز كي لا تكشف علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترامب قبل عقد من الزمن. وقال مايكل كوهن، المحامي السابق لترامب والذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين، لـ«كونغرس» في 2019 إنه دفع الأموال نيابة عن ترامب وسُدد له المبلغ لاحقا.

- ترامب يطلق أول مهرجان انتخابي بموقع شهد مواجهة تاريخية بين جماعة مناهضة للحكومة والأمن الفدرالي

- المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه

- ترامب يريد تقييد يديه أمام المحكمة

ويقول ممثلو الادعاء إن المدفوعات لم تُسجل بشكل صحيح، وهو ما قد يفضي عادة إلى توجيه تهمة ارتكاب جنحة تتعلق بتزوير سجلات تجارية. لكن يمكن رفع التهمة إلى جناية في حال تمكن المدعي العام من إقناع هيئة المحلفين بأن المدفوعات والحسابات المشتبه بها، جاءت في إطار التستر بهدف تمكين حملة ترامب الانتخابية من طمس الفضيحة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

هل يعتقل ترامب؟

والقوانين صارمة بشأن المبالغ التي يمكن للمرشحين المساهمة بها في حملاتهم الانتخابية، وتحويل الأموال سرا إلى صناديق الحملة الانتخابية قد يستدعي أحكاما بالسجن لعدة سنوات.

وفي حال اعتُقل أو حتى وُجّهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يسبق أن وُجه اتهام لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض. وإذا صوتت هيئة المحلفين لتوجيه اتهام إلى ترامب، فإن المدعي العام في مانهاتن ملزم الامتثال لقرارها والإعلان عن ذلك.

ورد المدعي العام ألفين براغ، وهو ديمقراطي مُنتخب، على اتهامات ترامب وحلفائه في مجلس النواب له بشن حملة «مطاردة»، منددا بـ«تدخل» الجمهوريين في التحقيق.

وعقد ترامب أول مهرجان انتخابي رسمي له، السبت، في تكساس، مقللا من أهمية احتمالات توجيه اتهام له، ونافيا أي علاقة بدانييلز. وندد بالتحقيقات الجنائية العديدة التي تهدد مساعيه للفوز بمقعد البيت الأبيض في 2024. وقال ترامب للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة في رحلة العودة إلى مقر إقامته في فلوريدا: «أعتقد أنهم أسقطوا الدعوى»، حسب ما كتب موقع «أكسيوس» الإخباري، وأضاف: «إنها دعوى كاذبة. دعاوى كاذبة، لا تعني شيئا على الإطلاق».