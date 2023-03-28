  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تختبر صواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 11:26 صباحا
روسيا تختبر صواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان
صاروخ «توبول» روسي في المعرض الدائم للصناعات الحربية في كوبينكا قرب موسكو. (أ ف ب)
alwasat radio

اختبرت البحرية الروسية صواريخ مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة على «تلغرام»: «في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو»، وأشارت إلى أن سفينتين شاركتا في هذه التدريبات، وأضافت: «الهدف، الواقع على مسافة 100 كيلومتر تقريبا أصيب مباشرة بنجاح بصاروخي كروز من طراز موسكيت»، لافتة إلى أن قواتها الجوية البحرية أشرفت على «أمن التدريبات القتالية»، وفق وكالة «فرانس برس».

تأتي تدريبات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ هذه بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لأوكرانيا.

- رئيس الوزراء الياباني يصل كييف
- أوكرانيا تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني «التاريخية»

اليابان تستنكر تزايد أنشطة الجيش الروسي
من جانبه، استنكر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي «تزايد أنشطة الجيش الروسي في الشرق الأقصى، ومن ضمنها المناطق القريبة من اليابان». ونقلت وكالة «جيجي برس» للأنباء عنه قوله «سنتابع مراقبة تحركات الجيش الروسي عن كثب»، لافتا إلى أنه لم يلاحظ وقوع أي ضرر في اليابان بعد هذه الاختبارات.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي، عندما بدأ رئيس الوزراء الياباني زيارته لأوكرانيا، أن قاذفتين روسيتين من طراز «تو-95» حلقتا فوق المياه الدولية في بحر اليابان.

وانضمت اليابان إلى العقوبات التي فرضها حلفاؤها الغربيون على روسيا بعد هجومها في أوكرانيا. ويفصل بحر اليابان الضيق روسيا عن اليابان من جانب ساحلها الشرقي على المحيط الهادئ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
تأملات في كيان هش (4/4)

تأملات في كيان هش (4/4)
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال جولتها الأفريقية.. كامالا هاريس تعلن عن مساعدة جديدة لغانا
خلال جولتها الأفريقية.. كامالا هاريس تعلن عن مساعدة جديدة لغانا
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
الأمم المتحدة: توقيف مؤسس مدرسة للفتيات في أفغانستان
الأمم المتحدة: توقيف مؤسس مدرسة للفتيات في أفغانستان
بيلاروسيا توضح موقفها من نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها
بيلاروسيا توضح موقفها من نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها
8 موقوفين بشبهة الإعداد لـ«اعتداء إرهابي» في بلجيكا
8 موقوفين بشبهة الإعداد لـ«اعتداء إرهابي» في بلجيكا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
المزيد
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان...
روسيا تختبر صواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان
روسيا تختبر صواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان...
قتلى في حريق بمركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية
قتلى في حريق بمركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية...
8 موقوفين بشبهة الإعداد لـ«اعتداء إرهابي» في بلجيكا
8 موقوفين بشبهة الإعداد لـ«اعتداء إرهابي» في بلجيكا...
بيلاروسيا توضح موقفها من نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها
بيلاروسيا توضح موقفها من نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها...
المزيد