روسيا تختبر صواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

اختبرت البحرية الروسية صواريخ مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة على «تلغرام»: «في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو»، وأشارت إلى أن سفينتين شاركتا في هذه التدريبات، وأضافت: «الهدف، الواقع على مسافة 100 كيلومتر تقريبا أصيب مباشرة بنجاح بصاروخي كروز من طراز موسكيت»، لافتة إلى أن قواتها الجوية البحرية أشرفت على «أمن التدريبات القتالية»، وفق وكالة «فرانس برس».

تأتي تدريبات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ هذه بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لأوكرانيا.

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اليابان تستنكر تزايد أنشطة الجيش الروسي

من جانبه، استنكر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي «تزايد أنشطة الجيش الروسي في الشرق الأقصى، ومن ضمنها المناطق القريبة من اليابان». ونقلت وكالة «جيجي برس» للأنباء عنه قوله «سنتابع مراقبة تحركات الجيش الروسي عن كثب»، لافتا إلى أنه لم يلاحظ وقوع أي ضرر في اليابان بعد هذه الاختبارات.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي، عندما بدأ رئيس الوزراء الياباني زيارته لأوكرانيا، أن قاذفتين روسيتين من طراز «تو-95» حلقتا فوق المياه الدولية في بحر اليابان.

وانضمت اليابان إلى العقوبات التي فرضها حلفاؤها الغربيون على روسيا بعد هجومها في أوكرانيا. ويفصل بحر اليابان الضيق روسيا عن اليابان من جانب ساحلها الشرقي على المحيط الهادئ.