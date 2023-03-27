حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

نقتل وكالة «رويترز» عن حاكم العاصمة الأوكرانية كييف، مساء اليوم الإثنين، أن حريقًا وقع في متجر، بعد سماع دوي انفجارات، فيما لم يوضح ما إذا كان قد سقط ضحايا.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قتل شخصان على الأقل وأصيب 29 آخرون بجروح جراء قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي، بافلو كيريلينكو.

وأفاد كيريلينكو، على موقع «فيسبوك» بأن «مباني إدارية ومكاتب تضررت، بالإضافة إلى خمس بنايات وسبعة منازل»، موضحًا أنّ القوات الروسية «ضربت وسط المدينة حوالي الساعة 10,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) بصاروخين من طراز اس-300».