كييف تعلن وصول أولى دبّابات «تشالنجر» البريطانية إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنّ أولى دبّابات «تشالنجر» البريطانية وصلت إلى أوكرانيا، وذلك في إطار مساعدة كييف على التصدّي للغزو الروسي.

وأشار ريزنيكوف إلى أنّ دبّابات «تشالنجر البريطانية و(مدرّعات) سترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية» أضيفت إلى «الوحدات الأوكرانية»، وفق «فرانس برس».

بدورها، أكّدت الناطقة باسم الوزارة إيرينا زولوتار أنّ دبّابات تشالنجر «باتت موجودة في أوكرانيا»، من دون تحديد عددها.

أوكرانيا تتسلم دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده سلمت أوكرانيا دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في روتردام «نعم، لقد سلمنا دبابات ليوبارد»، مؤكدًا بذلك معلومة نشرتها مجلة «در شبيغل» مفادها أن برلين سلمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2. وأشارت المجلة إلى أن «الدبابات الأخيرة غادرت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي وجرى الآن تسليمها» إلى أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

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كما جرى تسليم 40 مدرعة من طراز ماردر، بحسب مجلة «در شبيغل» التي أشارت إلى أن حكومة شولتس حافظت على «سرية طريق» الشحن لأسباب أمنية. ورفضت وزارة الدفاع الألمانية الرد على طلب وكالة فرانس برس التعليق على ما أوردته در شبيغل.