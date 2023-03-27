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بايدن: العنف المسلح «يمزّق روح» الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 09:47 مساء
بايدن: العنف المسلح «يمزّق روح» الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنها بغيضة، مشددًا على أنّ الهجمات المسلّحة «تمزّق روح» الولايات المتحدة.

في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن «هذا عمل بغيض»، محذرًا من أن العنف المسلح «يمزّق روح أمّتنا»، داعيًا الكونغرس مجددًا إلى حظر بيع الأسلحة الرشّاشة للأفراد.

- البيت الأبيض يجدد دعوته لحظر بيع البنادق الرشاشة بعد مذبحة في ناشفيل

جاء تعليق بايدن بعد أن أطلقت شابة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشّاشين ومسدّسًا «على الأقل»، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تُرديها الشرطة، وفق «فرانس برس».

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