بايدن: العنف المسلح «يمزّق روح» الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنها بغيضة، مشددًا على أنّ الهجمات المسلّحة «تمزّق روح» الولايات المتحدة.

في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن «هذا عمل بغيض»، محذرًا من أن العنف المسلح «يمزّق روح أمّتنا»، داعيًا الكونغرس مجددًا إلى حظر بيع الأسلحة الرشّاشة للأفراد.

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جاء تعليق بايدن بعد أن أطلقت شابة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشّاشين ومسدّسًا «على الأقل»، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تُرديها الشرطة، وفق «فرانس برس».