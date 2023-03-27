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غروسي وزيلينسكي يزوران زابوريجيا جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 05:29 مساء
غروسي وزيلينسكي يزوران زابوريجيا جنوب أوكرانيا
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة زابوريجيا. (الإنترنت)
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التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الإثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها جزئياً القوات الروسية، بحسب ما أعلن في تغريدة.

وكتب غروسي على تويتر «التقيت زيلينسكي اليوم في مدينة زابوريجيا وتحدثنا بشكل مثمر حول حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية وموظفيها» مُرفقًا تغريدته بصورة لهما، وفق «فرانس برس».

إقامة منطقة أمنية
فيما يضغط غروسي من أجل إقامة منطقة أمنية حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي يوجد بها ستة مفاعلات، وتعرضت المحطة للقصف مرارًا خلال الأشهر الماضية.

زار باخموت وخيرسون
وخلال الأيام الماضية زار الرئيس الأوكراني قوات بلاده في مناطق التماس مثل باخموت وخيرسون. يُذكر أن المعارك في زابوريجيا تكتسب أهميتها وخطورتها لوقوعها بالقرب من محطة نووية هي الأكبر في أوروبا.

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وفي سياق متصل أعلن مسؤول أوكراني في مدينة أفدييفكا، الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (شرق) الاثنين، سحب موظفي البلدية، فيما تقول القوات الروسية، أنها حققت مكاسب إضافية في الجوار.

وقال رئيس إدارة المدينة فيتالي باراباش، على مواقع التواصل الاجتماعي «من المؤسف أن نعترف بذلك، لكن أفدييفكا بدأت تبدو كأنها مشهد من أفلام ما بعد نهاية العالم. لذلك، اتخذ قرار صعب بإجلاء.. عمال البلدية الذين كانوا يحاولون على الأقل الحفاظ على نظافة المدينة والنشاط فيها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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