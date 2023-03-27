اليابان تدعو الصين للتعامل بمسؤولية بشأن غزو روسيا لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه سيدعو الصين للتحرك بمسؤولية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكانت بكين أصدرت وثيقة الشهر الماضي تحث فيها روسيا وأوكرانيا، على السعي للحوار ووقف إطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف كيشيدا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبلغه أنه سيكون من غير المناسب عدم النص على انسحاب كل القوات الروسية من أوكرانيا، مضيفا أن زيلينسكي وجد نقاط اتفاق وخلاف في الوثيقة.

«روسيا لم تظهر أي مؤشرات على التنازل»

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن تصريحات كيشيدا جاءت اليوم الاثنين في جلسة عامة لمجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني عن زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا.

وقال إن روسيا لم تظهر أي مؤشرات على التنازل، حيث تستمر في شن هجمات على أوكرانيا.

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وذهب رئيس الوزراء الياباني للقول، إن الأمر متروك للشعب الأوكراني بشأن ما إذا كان سيبدأ مفاوضات ستحدد مستقبل بلاده.

وقال كيشيدا إنه سيدعو بكين للتحرك بمسؤولية، إذ تستمر اليابان في تبادل الآراء مع الصين بشأن الوضع في أوكرانيا.