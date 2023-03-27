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كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 09:31 صباحا
كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى
تجربة إطلاق صاروخ سابقة لكوريا الشمالية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت كوريا الشمالية اليوم الإثنين صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان هما الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن «القوات المسلحة رصدت الصاروخين الذين أُطلِقا من منطقة جونغهوا في مقاطعة هوانغهاي الشمالية باتجاه» بحر اليابان، حسب وكالة «فرانس برس».

وقطع كل من الصاروخين نحو 370 كيلومترا وفق المصدر نفسه الذي أضاف أن الأمر يشكل «استفزازا خطرا يمس بسلام المجتمع الدولي وشبه الجزيرة الكورية واستقرارهما».

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وأضافت «شدّد جيشنا المراقبة واليقظة في مواجهة عمليات إطلاق جديدة، مع الحفاظ على جهوزيته الكاملة بفضل التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

من جهتها أكدت وزارة الدفاع اليابانية حصول عملية إطلاق الصاروخين. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مسؤولين في الوزارة اعتقادهم أن الصاروخين حلّقا في مسار غير منتظم قبل أن يسقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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