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كامالا هاريس تصل غانا في مستهل جولة أفريقية تشمل تنزانيا وزامبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 07:36 مساء
كامالا هاريس تصل غانا في مستهل جولة أفريقية تشمل تنزانيا وزامبيا
وصول نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، غانا رفقة زوجها دوغلاس إيمهوف. (أ ف ب)
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وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس غانا الأحد في مستهل جولة أفريقية تقودها إلى ثلاث دول، في حين تتطلع واشنطن إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية في القارة.

وتأتي الجولة التي تشمل غانا وتنزانيا وزامبيا وتستمر حتى الثاني من أبريل في أعقاب قمة استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، وعُقِدت في ديسمبر بين مسؤولين أميركيين ونظراء لهم من أفريقيا حيث يتزايد نفوذ كل من الصين وروسيا، بحسب «فرانس برس.

ويرافق هاريس في الجولة زوجها دوغلاس إيمهوف، وقد استقبلهما في العاصمة الغانية أكرا نائب الرئيس محمد باوميا ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.

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ورحب تلامذة بنائبة الرئيس الأميركي بقرع الطبول والرقص، رافعين أعلامًا غانية في مطار كوتوكا الدولي. وفي تصريحات مقتضبة، شددت هاريس على أن زيارتها تمنحها الفرصة لتعميق العلاقة بين الولايات المتحدة والشركاء الأفارقة.

الحد من النفوذ المتزايد لبكين وموسكو في القارة
وقالت هاريس «نتطلع إلى هذه الرحلة باعتبارها تعبيرًا إضافيًا عن العلاقة الطويلة الأمد والمستمرة والبالغة الأهمية والصداقة بين شعب الولايات المتحدة وأولئك الذين يعيشون في قارة أفريقيا». وتابعت «أنا متحمسة للغاية بشأن مستقبل أفريقيا. أنا متحمسة للغاية لتأثير مستقبل أفريقيا على بقية العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية».

وتندرج الرحلة في إطار استراتيجية واشنطن الهادفة إلى الحد من النفوذ المتزايد لبكين وموسكو في القارة الغنية بالموارد وتوجيه رسالة أكثر إيجابية من جانب الولايات المتحدة، بحسب المسؤولين الأميركيين. وتأتي جولة هاريس في أعقاب زيارات أخرى ألى أفريقيا أجراها أعضاء في حكومة الرئيس جو بايدن وكذلك زوجته جيل.

 أول شخص أسود وأول امرأة تصل إلى منصب نائب الرئيس
ترتدي الجولة التي ستقودها الأربعاء الى تنزانيا ثم الجمعة الى زامبيا بُعدًا خاصًا. فهاريس هي أول شخص أسود وأول امرأة تصل إلى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة. وسبق أن زارت زامبيا حين كانت طفلة حيث كانت تعمل جدتها (والدة أمها) المتحدرة من الهند.

ستتيح لها هذه الزيارة أيضا تعزيز مؤهلاتها على صعيد السياسة الخارجية تحسبا لترشح بايدن لولاية ثانية في 2024 حين ستكون إلى جانبه.

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