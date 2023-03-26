الاتحاد الأوروبي يتوعد بيلاروسيا بعقوبات جديدة إذا استقبلت أسلحة نووية

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، الأحد، من أن الاتحاد الأوروبي «مستعد» لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا إذا ما وافقت مينسك على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها.

وقال بوريل إن استقبال بيلاروسيا أسلحة نووية روسية من شأنه أن يشكل تصعيدًا غير مسؤول وتهديدًا للأمن الأوروبي. مضيفًا «لا تزال بيلاروسيا قادرة على وقف هذا الأمر، الخيار بيدها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض عقوبات جديدة»، وفق «فرانس برس».

أفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الأحد، أن الولايات المتحدة لا تملك «أي مؤشر» إلى قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، ولا إلى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا. وقال كيربي لقناة «سي بي إس» ردًا على سؤال عن إعلان بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، «ليس لدينا أي مؤشر إلى أن بوتين نفذ ما أعلنه أو إلى نقل أي اسلحة نووية»، بحسب «فرانس برس».

وطالبت أوكرانيا، الأحد، باجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سينشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروسيا.

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وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، «تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين»، مضيفة «نطالب بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي فورًا من أجل هذا الغرض»، بحسب وكالة «فرانس برس».

موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وأشار إلى أن روسيا لن تنقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا، لكنها ستنشرها وتدرب الجيش هناك، وقال في مقابلة بثها التلفزيون الروسي «لا شيء غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها»، وأضاف «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه»، مؤكدا الحصول على موافقة مينسك، بحسب «فرانس برس»