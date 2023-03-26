إقليم كردستان العراق يحدد موعد انتخاباته البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط

حدد إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق، 18 نوفمبر المقبل، موعدًا لانتخاباته البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان عامًا واحدًا على خلفية توتر سياسي وأزمة سياسية.

ومدد برلمان الإقليم المكون من 111 مقعدًا في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئًا الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي الأحد في أربيل، عاصمة الإقليم، أنه «جرى تحديد يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل موعداً لاجراء انتخابات برلمان كردستان العراق». وأضاف أنه «جرى التباحث مع جميع الأطراف السياسية... وجميعها أبدت استعدادها ولم يمانع أي طرف إجراء الانتخابات بهذا التوقيت».

هيمنة الحزبان الكبيران المتخاصمان

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصًا في أربيل ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

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ويلعب البرلمان دورًا مهمًا في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقر القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضًا قواته الأمنية الخاصة. في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعدًا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدًا.

يقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحيانًا بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.

خلاف حول حصة أربيل من الموازنة

ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينيات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.

وغالباًًا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.

كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مرارًا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه منظمة «إرهابية».