الرئيس الصيني يبعث رسالة لنظيره البرازيلي يعرب له عن تمنياته بالشفاء العاجل

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد التلفزيون الصيني الرسمي بأن الرئيس شيجيغ بينغ، بعث برسالة اليوم الأحد، إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أعرب فيها عن تمنياته بالشفاء العاجل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد عن «شي» قوله إنه يأمل أن يقوم لولا بزيارة الصين في أقرب وقت مناسب، بحسب ما ورد في التقرير.

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من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها اليوم الأحد، إن الصين تتفهم وتحترم قرار لولا بتأجيل زيارته التي كانت مقررة للصين، وإنها ستبقى على اتصال مع البرازيل بشأن الزيارة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

البرازيل أبلغت الصين بالتأجيل

كانت الخدمة الطبية التابعة للرئاسة البرازيلية، أوصت لولا، 77 عاما، بتأجيل رحلة الصين حتى انتهاء دورة انتقال الفيروس، بحسب ما ورد في البيان.

وقالت إنه كان من المقرر أن يلتقي لولا مع شي، ولكن البرازيل أبلغت الصين بالتأجيل، وتسعى إلى تحديد موعد بديل للرحلة.