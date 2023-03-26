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توقيف 21 شخصا في فنزويلا ضمن حملة لمكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 12:26 مساء
توقيف 21 شخصا في فنزويلا ضمن حملة لمكافحة الفساد
المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب خلال مؤتمر صحفي حول قضايا فساد في الشركة النفطية الفنزويلية العامة «بيتروليوس دي فنزويلا»، في كراكاس، 25 مارس 2023. (أ ف ب)
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أوقِف 21 شخصًا على الأقلّ بينهم عشرة موظّفين رسميين في فنزويلا، في إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا»، على ما أعلن السبت المدّعي العام طارق وليام صعب.

وقال صعب «لدينا عشرة مسؤولين موقوفين»، متحدّثًا عن الحصيلة الجديدة للتوقيفات في إطار العمليّة التي بدأت الأسبوع الماضي ولا تزال مستمرّة، بحسب وكالة «فرانس برس».

توقعات بعشرات التوقيفات الأخرى
وأدّت «حملة» مكافحة الفساد هذه، كما سمّاها كبار المسؤولين الفنزويليّين، ومن بينهم الرئيس نيكولاس مادورو، إلى استقالة وزير النفط طارق العيسمي، الذي كان يُعتبَر أحد رجال السلطة الرئيسيّين. كذلك من بين الموقوفين الـ21، عدد من المقرّبين منه.

وقال صعب إنّه يتوقّع حصول عشرات التوقيفات الأخرى، مشيرًا إلى أنّ الموقوفين متّهمون بـ«الاستيلاء على ممتلكات عامّة أو اختلاسها واستغلال النفوذ وغسل الأموال وبتكوين عصابة وبالخيانة».

رجال أعمال بين الموقوفين
وبين الموقوفين أحد نواب شركة النفط الوطنية أنطونيو خوسيه بيريس سواريس، والنائب السابق أوغبيل روا، أحد مؤسسي عملة بيترو الفنزويلية المشفرة.

أما الأشخاص الـ11 الموقوفين من غير الموظفين الرسميين، فهم رجال أعمال. وقد أوقف أحدهم ويدعى دانييل بييترو في جمهورية الدومينيكان خلال محاولته الفرار.

وجاء في تقرير النيابة العامة، أن الموظفين الرسميين قاموا «بعمليات نفطية موازية» لتلك المقامة ضمن الشركة الوطنية في فنزويلا «من خلال تحميل النفط الخام على سفن (..) خارج إشراف الإدارة».

- فرانس برس: كيف انهار قطاع النفط العملاق في فنزويلا

ولم يكشف المدعي العام عن قيمة الاختلاسات، إلا أن الصحف تحدثت عن «ثلاثة مليارات دولار». وتحدث النائب في الحزب الحاكم هيرمان أسكارا، عن 23 مليار دولار.

وقال الرئيس مادورو الذي سبق أن نفذ عمليات لمكافحة الفساد في البلاد، الإثنين، إن التحقيقات بوشرت في أكتوبر الماضي. إذ لفت نظره نمط حياة هؤلاء الموظفين الرسميين الذين كانوا يعيشون بـ«بذخ كبير مثل الأثرياء الجدد».

ومنذ 2017 طالت تحقيقات عدة القطاع النفطي في فنزويلا، أفضت إلى توقيف نحو 200 موظف ووزيرين للنفط هما أولوخيو ديل بينو ونلسون مارتينيس، وقد توفي الأخير في السجن.

وأوضح صعب أيضا أن ثلاثة قضاة أوقفوا الأسبوع الماضي بشبهة الفساد في قضايا غير مرتبطة بـ«الحملة» الحالية، مؤكدا كذلك توقيف بيدرو هرنانديس رئيس بلدية تيخيرياس في وسط البلاد الشمالي، حيث كانت عصابة «إل كونيخو» بزعامة كارلوس غوميس تعيث فسادا. وقد قتلت السلطات الأخير الخميس.

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