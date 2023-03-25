وعكة صحية ترجئ زيارة الرئيس البرازيلي إلى الصين لأجل غير مسمى

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأ الرئيس البرازيلي اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا «77 عاما» السبت لأجل غير مسمى زيارة الدولة التي كان يفترض أن يقوم بها إلى الصين لبحث النزاع في أوكرانيا بشكل خاص مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وجاء في بيان صادر عن أمانة الإعلام لدى الرئاسة أن الرئيس البرازيلي «قرر إرجاء زيارته إلى الصين. وجرى إبلاغ السلطات الصينية بهذا الإرجاء»، بحسب «فرانس برس».

وكان يفترض أن يزور لولا الصين السبت لكن بسبب إصابته «بالتهاب رئوي طفيف» جرى إرجاء الرحلة ومدتها عشر ساعات طيران، ليوم واحد الجمعة. وقالت الطبيبة آنا هيلينا غيرموليو في بيان صادر عن الرئاسة «رغم تحسن وضعه، يوصي الفريق الطبي الرئيس بإرجاء الزيارة إلى الصين».

ارتفاع في ضغط الدم

كان ارتفاع في ضغط الدم هو الذي دفع لولا للخضوع لفحوصات طبية مساء الخميس لدى عودته إلى برازيليا بحسب صحيفة فولها دي ساو باولو، بعد يوم مرهق في ريو دي جانيرو حيث زار بشكل خاص حوض بناء غواصات سكوربين المُصنعة بالشراكة مع المجموعة الفرنسية «نافال غروب».

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كان الأسبوع الرئاسي مثقلاً بالنسبة للرئيس مع زيارات قام بها إلى أربع ولايات في البرازيل الشاسعة. والجمعة بقي في مقره الرسمي في ألفورادا ببرازيليا حيث التقى وزراءً ونوابًا.

البرازيل.. الوجهة الرئيسية للاستثمار الصيني في أميركا اللاتينية

وكان يفترض أن يزور لولا الصين على رأس وفد كبير يضم ستة وزراء وحكامًا ونوابًا واعضاء في مجلس الشيوخ وحوالي 200 من أرباب الأعمال. وتعد الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل حيث بلغ التبادل التجاري الثُنائي السنة الماضية 150 مليار دولار.

وكانت البرازيل أيضًا الوجهة الرئيسية للاستثمار الصيني في أميركا اللاتينية بين عامَي 2007 و2020، وفقًا لمجلس الأعمال البرازيلي - الصيني، وبلغت قيمة هذه الاستثمارات 70 مليار دولار، وُظف معظمها في النفط وتوليد الكهرباء، وأيضًا في صناعة السيارات والآلات الثقيلة والتعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

كان يفترض أن يبدأ برنامج لولا الرسمي الثلاثاء بلقاء مع شي جينينغ لكي يبحث معه خصوصًا النزاع في أوكرانيا وعرض اقتراح وساطة لا تزال خطوطه غامضة، من قِبل مجموعة دول محايدة.

خطة سلام في أوكرانيا من 12 نقطة

سبق أن عرض الرئيس الصيني على نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى موسكو هذا الأسبوع خطة سلام من 12 نقطة تشمل احترام سيادة كل الدول.

خلال ولايتيه السابقتين (2003-2010)، زار لولا بكين ثلاث مرات. هذه الزيارة الجديدة بعد أقل من ثلاثة أشهر على عودته إلى السلطة كانت ستدل على حرصه على الدبلوماسية المتعددة الأطراف بعد ولاية سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو التي شهدت عُزلة كبرى.

حرصًا منه على «التحدث إلى الجميع»، زار الرئيس البرازيلي الأرجنتين في يناير والولايات المتحدة في فبراير.

في نهاية نوفمبر بعد فوزه على بولسونارو إثر حملة حادة خضع لعملية جراحية في الحنجرة. بعد ذلك، استبعد تنظير الحنجرة وجود ورم جديد لدى الرئيس الذي عانى من سرطان الحنجرة في 2011. وأعلن عن تعافيه السنة التالية بعدما خضع لجلسات علاج إشعاعي وكيميائي.