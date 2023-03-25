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بوتين يهدد باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد إن تلقّت أوكرانيا ذخائر مماثلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 08:26 مساء
بوتين يهدد باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد إن تلقّت أوكرانيا ذخائر مماثلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقّت كييف ذخائر مماثلة من الغرب، ردًا على تصريحات بهذا الصدد صدرت مؤخرًا عن مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية «روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر»، بحسب «فرانس برس».

تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية
ونفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء الماضي، وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية، وذلك بعد تنديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة لندن لتزويد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المخصب.

وأكدت بريطانيا، الإثنين الماضي، أنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة والتي تُستخدم في الأسلحة؛ لأنها قادرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

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ونقل موقع «يورونيوز» عن كليفرلي قوله: «لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها».

تهديد روسي لبريطانيا
وتعهدت وزارة الدفاع البريطانية، بإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب إلى أوكرانيا. وقال نائب وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، «إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية (تشالنجر 2) لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المخصب».

وفي السياق ذاته، أوضح خبير عسكري روسي أن استخدام قذائف اليورانيوم المخصب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا يهدد صحة المدنيين، حيث إنها «تلوث المنطقة وتسبب تفشي السرطان».

والثلاثاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«الرد» في حال زودت لندن أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، وقال: «اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضًا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة الى الرد»، وفق «فرانس برس».

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