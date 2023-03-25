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بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 07:37 مساء
بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وأشار إلى أن روسيا لن تنقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا، لكنها ستنشرها وتدرب الجيش هناك، وقال في مقابلة بثها التلفزيون الروسي «لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها»، وأضاف «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه»، مؤكدا الحصول على موافقة مينسك، بحسب «فرانس برس».

تلويح روسي باستخدام السلاح النووي
وأكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية. ويأتي إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا.

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ولوحت روسيا مرارا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على «الخيار الصعب» في حال وجود خطر محدق بالأمة. ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك مجرد «دعاية مناوئة». 

وتعد بيلاروسيا من الدول الحليفة لروسيا على نحو وثيق، بينما واجهت موسكو حملة مقاطعة غربية منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام

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