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وفاة 3 أشخاص وتضرر مئات المنازل جراء الأمطار الغزيرة في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 02:02 مساء
وفاة 3 أشخاص وتضرر مئات المنازل جراء الأمطار الغزيرة في أفغانستان
قروي يزيل الوحول في شاريكار في ولاية بروان، 26 أغسطس 2020. (أ ف ب)
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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان اليوم السبت، أن أكثر من ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ودمر 750 منزلا على مدار اليومين الماضيين، في البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

وقال الناطق باسم الهيئة شفيع الله رحيمي، إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الطقس السيئ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتسببت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة، في أكثر الأضرار في مقاطعة زارا في إقليم بلخ بشمال البلاد.

زيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفغان
ووفقا للأمم المتحدة، تعد الفيضانات الموسمية حدثا سنويا في أفغانستان، ولكن عقودا من الصراع إلى جانب التدهور البيئي والاستثمارات غير الكافية في خفض خطر الكوارث، ساهم في زيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفغان في مثل هذه الأحداث الطبيعية.

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وقال رحيمي أيضا اليوم السبت، إن حصيلة الوفيات من جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي ارتفعت إلى عشرة أشخاص.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه في جبال هندوكوش في أفغانستان، عن إصابة 60 شخصا وإلحاق الضرر بـ800 منزل.

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