الولايات المتحدة توجه تهمة «الإرهاب» لروسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت الولايات المتحدة تهمة التجسس إلى مواطن روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية، الصيف الماضي، إذ يؤخذ عليه أنه أقام بهوية مزورة مدة عامين.

وذكر بيان صادر عن النائب العام الفدرالي في واشنطن أن سيرغي تشركاسوف (37 عاما)، «كان عميلا لأجهزة الاستخبارات الروسية بهوية برازيلية باسم فيكتور مولر فيريرا»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

هوية تتحدث عن أقارب وأصدقاء وهميين

وبدأ العمل بهذا الاسم في البرازيل العام 2010، واختلق لنفسه هوية تتحدث عن أقارب وأصدقاء وهميين.

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وبعد خمس سنوات، قدم طلباً بهذا الاسم للانتساب إلى جامعة تقع في واشنطن، وبعد قبوله، دخل الولايات المتحدة في 2018 بتأشيرة طالب.