أرمينيا وتركيا تعيدان فتح الحدود البرية جزئيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، الجمعة، أن بلاده وتركيا تعتزمان فتح المعابر الحدودية البرية بشكل دائم بينهما لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وأوضح ميرزويان أن الحدود البرية ستفتح مبدئيا فقط للدبلوماسيين ومواطني الدول الثالثة حتى بداية الموسم السياحي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتوجد بالفعل حركة جوية مباشرة بين أرمينيا وتركيا، فيما فتحت أنقرة الحدود لأول مرة في فبراير عندما أرسلت أرمينيا مساعدات إنسانية وعمال إغاثة في أعقاب وقوع الزلازل التي ضربت البلاد.

تأثير اقتصادي سلبي على أرمينيا

وأغلقت تركيا الحدود البرية من جانب واحد في عام 1993 دعما لأذربيجان، فيما أسفر إغلاق الحدود عن حدوث مشاكل اقتصادية خطيرة لأرمينيا، التي تواصل خوض صراع دموي مع أذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية.

وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية الرسمية في نهاية عام 2021.