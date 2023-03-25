إجراءات أمنية مكثفة في ألمانيا استعدادا لزيارة تشارلز وقرينته

القاهرة - بوابة الوسط

قبل أيام قليلة من وصول ملك بريطانيا تشارلز الثالث، و«الملكة القرينة» كاميلا إلى برلين، تستعد الشرطة الألمانية للزيارة الملكية بإجراءات أمنية مكثفة وإغلاق حركة المرور.

وتعتبر الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، بداية من يوم الأربعاء المقبل، ويتخللها العديد من التوقفات في برلين وبراندنبورغ وزيارة لهامبورغ، تحديا لوجستيا يتمثل في التوفيق بين رغبات الملك في الاتصال المباشر مع سكان برلين وبراندنبورغ وتأمينه في نفس الوقت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»,

وستكون أهم فعالية ذات اتصال مباشر مع الجمهور في بداية الزيارة بعد ظهر الأربعاء، حيث تقام مراسم استقبال عسكرية للترحيب بالملك وقرينته، أمام بوابة براندنبورغ التاريخية.

رؤية الزوجين الملكيين

وهذه المرة الأولى التي يجرى فيها تنظيم مثل هذه المراسم أمام بوابة براندنبورغ، وليس في قصر بيليفو الرئاسي، وذلك بغرض أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من رؤية الزوجين الملكيين.

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وسيتجول الزوجان الملكيان في سيارة بنتلي ليموزين فاخرة، رفقة موكب مؤلف من موظفين شخصيين والشرطة وممثلين عن الدولة الألمانية والسفارة البريطانية.

وتشمل الجولة الملكية زيارة البرلمان الألماني (بوندستاج) صباح الخميس، ثم تفقد مركز لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في تيغل عقب ظهر نفس اليوم، وبعد ذلك يتوجه الموكب إلى براندنبورج للقاء جنود ألمان وبريطانيين ولتفقد قرية بيئية.