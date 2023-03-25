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العثور على 15 مهاجرا يختنقون في قطار بتكساس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 09:47 صباحا
العثور على 15 مهاجرا يختنقون في قطار بتكساس
مهاجرون يفترشون الطريق في مدينة إل باسو الحدودية في تكساس، 17 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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عثر على نحو 15 مهاجرا «وهم يختنقون» في قطار في تكساس في جنوب الولايات المتحدة وقد قضى اثنان منهما على ما أعلنت الشرطة المحلية التي تلقت اتصالا بهذا الخصوص من مجهول الجمعة.

وأوقف حرس الحدود الأميركيون القطار شرق نيبا في جنوب تكساس بالقرب من سان أنطونيو على ما أوضحت الشرطة في بيان.

وفاة اثنين من المهاجرين
وقالت شرطة منطقة أوفالدي «عثر على نحو 15 مهاجرا استدعى وضعهم عناية طبية فورية»، ونقل عشرة منهم إلى المستشفيات بينهم خمسة جوا في منطقة سان أنطونيو ووضعهم الصحي «غير معروف»، فيما أكد البيان «وفاة اثنين من المهاجرين»، بحسب وكالة «فرانس برس»..

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وكانت الحرارة تصل عصر الجمعة إلى 30 درجة مئوية قرب المكان الذي أوقف فيه القطار على ما أورد موقع «كسات-كوم» التابع لمحطة «آيه بي سي» في سانت انطونيو.

وأفادت الشرطة المحلية أن شركة القطارات المحلية «يونيون باسيفيك» ستتولى التحقيق.

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