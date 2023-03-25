  • Alwasat News
Atwasat

بايدن: الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا ولا نسعى إلى الصدام مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 12:28 صباحا
بايدن: الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا ولا نسعى إلى الصدام مع إيران
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: تويتر)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة في أوتاوا، أن الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا منذ بدأت قوات الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا قبل عام ونيّف.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن «أنا لا أستخفّ بالصين. أنا لا أستخفّ بروسيا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وأنا أسمع أن الصين ستزوّد روسيا أسلحة مهمّة... لم يفعلوا ذلك بعد. هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوه بعد».

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران»، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سورية أسفرت عن مقتل مقاتلين موالين لإيران. وخلال المؤتمر الصحفي، قال بايدن «لا تخطئن الظن، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنها مستعدة للعمل بقوة لحماية شعبها».

وقُتل 14 مقاتلاً مواليًا لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سورية ليل الخميس-الجمعة، ردًا على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

إلى ذلك، سعى بايدن خلال زيارة إلى كندا الجمعة إلى طمأنة المستثمرين بعدما تسببت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي بتراجعات حادّة في البورصات العالمية، مؤكدًا أن «المصارف على ما يرام». قال بايدن إن «البنوك على ما يرام. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تهدأ الأمور، لكنني لا أرى في الأفق أي شيء على وشك الانفجار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا

«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه

المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس

أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط

في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط
كاريكاتير حليم - ديمقراطية!

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!
كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان

مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)

«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)
خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة

خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
مجلس أوروبا قلق من «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين في فرنسا
مجلس أوروبا قلق من «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين في ...
الطيران المدني الفرنسي يطلب إلغاء 20% من رحلات مطار باريس-أورلي
الطيران المدني الفرنسي يطلب إلغاء 20% من رحلات مطار باريس-أورلي
رواندا توضح سبب الإفراج عن روسيسباغينا
رواندا توضح سبب الإفراج عن روسيسباغينا
الإليزيه: ماكرون سيزور الصين للعمل مع شي «لعودة السلام» في أوكرانيا
الإليزيه: ماكرون سيزور الصين للعمل مع شي «لعودة السلام» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
المزيد
بايدن: الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا ولا نسعى إلى الصدام مع إيران
بايدن: الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا ولا نسعى إلى الصدام مع ......
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير الشرعية
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير ......
تجريد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي من مقعده النيابي
تجريد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي من مقعده النيابي...
الإليزيه: ماكرون سيزور الصين للعمل مع شي «لعودة السلام» في أوكرانيا
الإليزيه: ماكرون سيزور الصين للعمل مع شي «لعودة السلام» في ......
رواندا توضح سبب الإفراج عن روسيسباغينا
رواندا توضح سبب الإفراج عن روسيسباغينا...
المزيد