بايدن: الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا ولا نسعى إلى الصدام مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة في أوتاوا، أن الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا منذ بدأت قوات الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا قبل عام ونيّف.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن «أنا لا أستخفّ بالصين. أنا لا أستخفّ بروسيا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وأنا أسمع أن الصين ستزوّد روسيا أسلحة مهمّة... لم يفعلوا ذلك بعد. هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوه بعد».

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران»، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سورية أسفرت عن مقتل مقاتلين موالين لإيران. وخلال المؤتمر الصحفي، قال بايدن «لا تخطئن الظن، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنها مستعدة للعمل بقوة لحماية شعبها».



وقُتل 14 مقاتلاً مواليًا لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سورية ليل الخميس-الجمعة، ردًا على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

إلى ذلك، سعى بايدن خلال زيارة إلى كندا الجمعة إلى طمأنة المستثمرين بعدما تسببت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي بتراجعات حادّة في البورصات العالمية، مؤكدًا أن «المصارف على ما يرام». قال بايدن إن «البنوك على ما يرام. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تهدأ الأمور، لكنني لا أرى في الأفق أي شيء على وشك الانفجار».