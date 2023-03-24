رواندا توضح سبب الإفراج عن روسيسباغينا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رواندا اليوم الجمعة أن قرارها تخفيف حكم بالسجن لمدة 25 عاما على بول روسيسباغينا، وهو من أشد المنتقدين للرئيس بول كاغامي، هو نتيجة رغبتها في إعادة إطلاق العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة ستيفاني نيومباي عبر تويتر «هذا نتيجة رغبة مشتركة لإعادة إطلاق العلاقات بين الولايات المتحدة ورواندا»، مضيفة أنّ العلاقة الوثيقة بين رواندا وقطر كانت عاملاً «رئيسياً» في هذه القضية، حسب وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية القطرية أن المعارض الرواندي بول روسيسباغينا، المسجون في بلاده، سينقل إلى قطر التي توسطت للإفراج عنه ثم إلى الولايات المتحدة. وقال الناطق ماجد الأنصاري في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، غداة زيارة للرئيس الرواندي بول كاغامي إلى قطر «يجري حاليا تنسيق إجراءات نقله إلى دولة قطر، وسيتوجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة».