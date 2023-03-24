الهجرة والتجارة والوضع في هايتي على جدول أعمال لقاء بايدن وترودو في كندا

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، محادثات حساسة حول الاقتصاد والهجرة والوضع في هايتي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال أول زيارة رئاسية يقوم بها إلى كندا.

وسيكون جدول الأعمال مثقلا للرئيس الديموقراطي الذي لم يتمكن من زيارة هذا البلد المجاور، والحليف بعد تنصيبه مباشرة كما درجت العادة بالنسبة للرؤساء الأميركيين وذلك بسبب وباء كوفيد-19، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسيستقبل ترودو بايدن نحوالى الساعة 15,00 ت غ، لعقد لقاء عمل، وكان استقبله مساء الخميس عند وصوله إلى البلاد، فيما سيتحدث الرئيس الأميركي، عند الساعة 17,50 ت غ أمام البرلمان الكندي.

عودة المودة بين البلدين

وسيعقد بايدن وترودو اللذان سبق أن التقيا عدة مرات في مناسبات أخرى، مؤتمرا صحافيا عند الساعة 19,45 ت غ.

وتؤشر زيارة بايدن هذه، إلى عودة المودة بين البلدين بعد الولاية الرئاسية لدونالد ترامب الذي كانت علاقته بترودو صعبة.

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وخلال زيارة بايدن ستكون لغة التخاطب مختلفة تماما لكن هذا لا يلغي المشكلات الموجودة، ومن بينها موضوع الهجرة غير الشرعية.

وأكدت إذاعة كندا ونيويورك تايمز أن الزيارة يمكن أن تؤدي إلى إحراز تقدم في هذا الملف.

وقد يكون الأميركيون والكنديون توصلوا إلى اتفاق حول إغلاق «طريق روكسهام»، وهو طريق وصل من خلاله نحو 20 ألف مهاجر إلى كندا العام الماضي متجاوزين نقاط الدخول الرسمية من الولايات المتحدة، فيما تثير هذه المسألة جدلا سياسيا حادا في كندا.

نفقات عسكرية

وفي البيت الأبيض يقول المسؤولون إنهم يتفهمون قلق كندا لكن الموضوع أيضا ملف مطروح أمام الولايات المتحدة من جوانب أخرى، ففي يناير الماضي اعتقلت السلطات الأميركية أكثر من 128 ألف شخص لمحاولتهم دخول الأراضي الأميركية بشكل غير شرعي من المكسيك، ولا يفوت اليمين الأميركي فرصة لاتهام بايدن بالتراخي أمام هذه الظاهرة.

والموضوع الآخر المدرج على جدول الأعمال هو هايتي، فالولايات المتحدة تحبذ أن تلعب كندا دورا محركا في إرسال قوة دولية إلى هذا البلد الكاريبي الغارق في عنف العصابات والمنهك على الصعيد الانساني.

محادثات مع الحكومة الكندية

وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحذر الخميس إلى «محادثات مع الحكومة الكندية لمعرفة ما يمكننا القيام به معا وكذلك مع دول أخرى، دول كاريكوم (الكاريبي) والمنطقة».

وسيبحث بايدن وترودو أيضا النفقات العسكرية في وقت تحض فيه واشنطن على قيام أعضاء الحلف الأطلسي بجهود، على خلفية الحرب في أوكرانيا والتوتر المتزايد مع الصين، لكن أوتاوا بعيدة عن تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو الحد الأدنى المحدد للدول الأعضاء في الناتو.

وقد تطرح أيضا في أوتاوا الجمعة مسألة تحديث قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد).

وأخيرا، سيحاول ترودو الذي تعد بلاده أكبر زبون للولايات المتحدة في مجال التجارة الخارجية، بدون شك تحسين مواقع بلاده في المجال الاقتصادي.

وكان الرئيس الأميركي اعتمد خطة ضخمة لدعم انتقال الطاقة، «قانون خفض التضخم» الهادف إلى دعم إنتاج وتطوير تكنولوجيا على الأراضي الأميركية.

وفي أوتاوا، هناك ارتياح لأن الولايات المتحدة أخذت كندا في الاعتبار في خطة إعانات تتعلق بالسيارات الكهربائية «لكن هذا الأمر يجب ألا يتوقف عند هذا الحد»، بحسب مصادر حكومية أميركية.