  • Alwasat News
Atwasat

«ضحية الشرف».. والدة الإيرانية ريحانة جباري تتحدث عن إعدامها وتفاصيل محاولة اغتصابها وتحويل قصتها لفيلم وثائقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 11:39 صباحا
«ضحية الشرف».. والدة الإيرانية ريحانة جباري تتحدث عن إعدامها وتفاصيل محاولة اغتصابها وتحويل قصتها لفيلم وثائقي
الإيرانية ريحانة جباري. (الإنترنت)
alwasat radio

تؤكّد والدة امرأة الإيرانية ريحانة جباري، التي أُعدمت لقتلها رجلاً كان يحاول اغتصابها، ويتناول قصتها فيلم وثائقي، أنّ ما واجهته ابنتها من أحداث مروّعة يحمل بصيص أمل.

كانت ريحانة جباري تبلغ 26 سنة، عندما أُعدمت شنقاً بتهمة القتل في العام 2014، وأصبحت حينها رمزاً عالمياً للظلم في إيران، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس».
وكانت جباري أمضت سبع سنوات في السجن بتهمة قتلها طعناً المسؤول السابق في الاستخبارات الإيرانية مرتضى عبد العلي سربندي.

فيلم وثائقي يتناول قصة ريحانة
ومع أنّ السلطات عرضت على جباري التراجع عن تنفيذ الحكم شرط سحبها أقوالها المتعلقة بالاغتصاب، إلا أنّ الشابة الإيرانية رفضت الكذب رغم أنّ ذلك كان سيكلّفها حياتها.

وتناول فيلم وثائقي بعنوان «سفن وينترز إن طهران» (سبعة فصول شتاء في طهران)، عُرض الشهر الماضي في مهرجان برلين السينمائي، قصة جباري الشجاعة ومذكراتها التي كتبتها حين كانت تقبع في السجن.

إيران تتجاهل العالم وتعدم «ريحانة»

ورغم كل ما مرّت به، تمكّنت جباري من مسامحة من دمّر حياتها، في قرار عجزت والدتها عن اتّخاذه.

وتقول الوالدة شعله باكروان في حديث إلى وكالة فرانس برس قبل بدء عرض الفيلم في فرنسا إنّ «ريحانة طلبت منّي مسامحة من عذّبوها، ومع أنّي حاولت لسنوات عدة اتّخاذ هذا القرار، لكنّي لم أستطع حتى اليوم أن أغفر لهم».

«بصيص أمل ومصدر إلهام»
وعلى عكس الأجيال الإيرانية السابقة، التي كانت تخشى التطرق علناً إلى مواضيع مماثلة، استخدمت باكروان مأساة ابنتها للتوعية في شأن العنف ضد المرأة.

وتقول باكروان، التي تعيش حاليا في ألمانيا «عندما كنتُ صغيرة، لم أكن أدرك أي شيء عن أعمال العنف والإعدامات في بلدي، لأنّ أحداً لم يكن يتطرّق لها»، مضيفةً «أما اليوم، فبتنا بفضل الفيلم قادرين على التحدث عن هذه المسائل وإظهارها للعالم أجمع».

وتؤكّد مخرجة «سفن وينترز إن طهران» ستيفي نيدرزول، بدورها، أنّ القوة التي تتمتّع بها عائلة جباري شكلت مصدر إلهام لها.

وتقول «لقد حاربوا لكسر دائرة العنف في إيران»، مضيفةً أن «ريحانة سامحت الأشخاص الذين تسببوا بمأساة لها، وأصرّت على حقيقة ما حصل وحافظت على كرامتها، وطلبت من عائلتها اتخاذ القرار الذي اعتمدته، ما يولّد بصيص أمل في هذه القصة المُحزنة جداً».

وانتهى تصوير الفيلم تقريباً عندما اندلعت في سبتمبر احتجاجات في مختلف أنحاء إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

«لا يلتزمن الصمت»
وتقول باكروان «أجد أملاً في المتظاهرين لأنّ الجيل الجديد يكافح بالفعل، على عكس جيلي»، مضيفة «كان الإيرانيون في السابق يدخلون السجن ويخرجون منه ويبقون ملتزمي الصمت. أما اليوم، فتقبع الشابات في السجون ويتعرّضن للاغتصاب، ورغم كل ذلك لا يلتزمن الصمت».

إلا أنّ باكروان تبدي خشية من الوضع في إيران مستقبلاً، وتقول «أكافح ضد الإعدام والتعذيب، وعندما أرى متظاهرين يطالبون بإعدام الملالي ينتابني قلق»، مضيفةً «لا أعرف أي نظام سيحكم إيران مستقبلاً، لكنّي أتمنّى ألا يلجأ إلى الإعدام أو التعذيب».

وكان للفيلم ولكتاب مرافق له، دور في منحها نوعاً من الراحة بعد سنوات من الألم، وتقول "أدّيت مسؤوليتي تجاه ريحانة وهذا أراحني، فبتُّ قادرة على التعامل مع العالم من حولي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
رونالدو ينفرد برقم قياسي جديد

رونالدو ينفرد برقم قياسي جديد
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس

أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
كاريكاتير حليم - ديمقراطية!

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!
«فرانس برس»: هذه فوائد عادت على بوتين من زيارة الرئيس الصيني لموسكو

«فرانس برس»: هذه فوائد عادت على بوتين من زيارة الرئيس الصيني لموسكو
«ويفا» يفتح تحقيقا بحق برشلونة بسبب «فضيحة التحكيم»

«ويفا» يفتح تحقيقا بحق برشلونة بسبب «فضيحة التحكيم»
كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم
ميدفيديف: أي محاولة للقبض على بوتين ستكون إعلان حرب على روسيا

ميدفيديف: أي محاولة للقبض على بوتين ستكون إعلان حرب على روسيا
التحدي بطلا لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة

التحدي بطلا لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة
خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة

خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة
لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان

لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان
أول صاروخ فضاء مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد يفشل في بلوغ مداره

أول صاروخ فضاء مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد يفشل في بلوغ مداره
بلينكن يطلع «كونغرس» على جهود إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا

بلينكن يطلع «كونغرس» على جهود إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا
«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد
كاريكاتير خيري - الاستعداد لشهر رمضان

كاريكاتير خيري - الاستعداد لشهر رمضان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل أميركي وإصابة 5 جنود خلال هجوم بطائرة مسيرة في سورية
مقتل أميركي وإصابة 5 جنود خلال هجوم بطائرة مسيرة في سورية
مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سورية
مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق ...
مؤسسة أميركية تعلن توقيف 5 من موظفيها الصينيين في مكتبها ببكين
مؤسسة أميركية تعلن توقيف 5 من موظفيها الصينيين في مكتبها ببكين
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في ...
الصين تقول إنها لا تطلب من الشركات «تسليمها بيانات» تجمع من الخارج
الصين تقول إنها لا تطلب من الشركات «تسليمها بيانات» تجمع من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
المزيد
غواصة قادرة على شن هجوم نووي.. كوريا الشمالية تهدد بـ«تسونامي إشعاعي»
غواصة قادرة على شن هجوم نووي.. كوريا الشمالية تهدد ......
«ضحية الشرف».. والدة الإيرانية ريحانة جباري تتحدث عن إعدامها وتفاصيل محاولة اغتصابها وتحويل قصتها لفيلم وثائقي
«ضحية الشرف».. والدة الإيرانية ريحانة جباري تتحدث عن إعدامها......
مقتل 5 أشخاص في ضربة روسية شرق أوكرانيا
مقتل 5 أشخاص في ضربة روسية شرق أوكرانيا...
الصين تقول إنها لا تطلب من الشركات «تسليمها بيانات» تجمع من الخارج
الصين تقول إنها لا تطلب من الشركات «تسليمها بيانات» تجمع من ......
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال ......
المزيد