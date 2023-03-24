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مقتل أميركي وإصابة 5 جنود خلال هجوم بطائرة مسيرة في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 09:28 صباحا
مقتل أميركي وإصابة 5 جنود خلال هجوم بطائرة مسيرة في سورية
مقر وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» مقتل متعاقد أميركي، وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركيّ آخَر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية في شمال شرق سورية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان خلال ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس «قُتِل متعاقد أميركي، وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأميركية ومقاول أميركي آخَر، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار... منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا»، مضيفة أن الاستخبارات الأميركية تقول إن الطائرة المسيرة «إيرانية الصنع»، حسب وكالة «فرانس برس».

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