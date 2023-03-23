بعد تصريحات قيس سعيد.. إجلاء 287 مهاجرا إلى ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط

أجلت سلطات ساحل العاج اليوم الخميس، نحو 290 من رعاياها في تونس، حيث لم يعد الكثير من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء يشعرون بالأمان بعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد انتقد فيها بشدة الهجرة غير النظامية.

وأكد سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني، لوكالة «فرانس برس» نقل 287 شخصًا، من بينهم 266 كهلا و21 طفلاً، إلى أبيدجان في طائرة مستأجرة من الشركة الإثيوبية.

إعادة 1053 مهاجرًا

ويرتفع بذلك عدد المهاجرين من هذا البلد الذين أعيدوا من تونس إلى 1053 منذ مطلع مارس، بحسب السفير. وهم من بين 2896 شخصًا سجلوا أسماءهم على قوائم السفارات للعودة الطوعية إلى بلدهم.

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- بدء عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من تونس إلى ساحل العاج وماليوفي 21 فبراير الماضي، انتقد سعيّد بشدة تواجد جحافل من المهاجرين غير القانونيين في تونس، واعتبرهم مصدرًا للعنف والجرائم ويهدف تواجدهم إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.

وأفاد مهاجرون أنه بعد تصريحات الرئيس، تزايدت الهجمات ضدهم وهرع المئات إلى سفاراتهم للعودة إلى أوطانهم.

ويبلغ عدد المهاجرين من الجنسية العاجية في تونس سبعة آلاف شخص على الأقل وفقًا للتقديرات، وهم الأكبر عددًا بين باقي الرعايا من دول أفريقيا جنوب الصحراء وذلك بفضل اعفائهم من تأشيرة الدخول.

وفقد عدد لا بأس به من أصل 21 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميًا في تونس، وظائفهم غير الرسمية واضطروا لمغادرة منازلهم بين عشية وضحاها، نتيجة للحملة ضد المهاجرين غير النظاميين.

يصل غالبية المهاجرين الأفارقة إلى تونس ثم يحاولون بطريقة غير نظامية عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية. وتفصل السواحل التونسية عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مسافة تُقدر بحوالي 150 كيلومترًا.

وسجل وقوع ما لا يقل عن ثلاثة حوادث بحرية قاتلة لقوارب تقل مهاجرين ومن ضمنهم عدد كبير من ساحل العاج، منذ مطلع مارس قبالة سواحل تونس الشرقية.

إحباط 30 عملية هجرة

وأعلن خفر السواحل التونسي اليوم الخميس أنه أحبط قبالة سواحل مدينتي صفاقس والشابة (شرق) 30 عملية هجرة، كما جرى توقيف 2034 مهاجرًا من بينهم تسعة تونسيين، وانتشال سبع جثث لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء تعود لكهلين وأربعة أطفال ورضيع.

وأمس الأربعاء، أكدت منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» مقتل خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية.