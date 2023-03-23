زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، اليوم الخميس، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، على ما أفاد موقع «يورونيوز».

في حين ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية وسط تركيا.

وفي السادس من فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة. وأودت الكارثة، التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلفت دمارا كبيرا في 11 ولاية تركية.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، أن حكومته ستضع اليوم حجر الأساس للمنازل المزمع بناؤها لمتضرري الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في السادس من فبراير الماضي.