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زيلينسكي يزور الجبهة قرب باخموت ويعد بالانتصار على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 12:46 مساء
زيلينسكي يزور الجبهة قرب باخموت ويعد بالانتصار على روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال جولته في الجبهة قرب باخموت، 22 مارس 2023. (أ ف ب)
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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، مواقع عسكرية قرب مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، حيث وعد بتحقيق انتصار عسكري على روسيا «الإرهابية».

وتفقد الرئيس الأوكراني قواته في أقرب مكان من الجبهة قرب باخموت ثم في خاركيف (شمال شرق) بعد ضربات جديدة دامية شنها الجيش الروسي وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل في منطقة كييف، فضلا عن إصابتها مبنى سكنيا في زابوريجيا (وسط شرق) مخلفة قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: «سنرد في شكل أكيد (...) على كل الهجمات على مدننا»، وأضاف: «هنا، في دونباس، في منطقة خاركيف، في كل مكان وصل إليه الشر الروسي، يبدو مؤكدا أن هذه الدولة الإرهابية لا يمكن وقفها إلا بانتصارنا»، وأكد أن «روسيا ستخسر هذه الحرب».

وفي مقطع فيديو نشره مكتبه في وقت سابق، ظهر زيلينسكي خلال لقائه جنودا في مستودع حيث كان يقلدهم أوسمة. وتقول كييف إن المعركة من أجل مدينة باخموت الصناعية، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 80 ألف نسمة، أساسية من أجل صد القوات الروسية على طول الجبهة الشرقية. وزار زيلينسكي القوات الأوكرانية داخل باخموت أواخر العام الماضي، قبيل رحلته إلى الولايات المتحدة، التي كانت أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

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باخموت الأوكرانية تحت الحصار
غير أن القوات الروسية حققت مكاسب ثابتة باتجاه السيطرة على باخموت في الأشهر التي تلت تلك الزيارة. وقال المسؤول الموالي لروسيا في منطقة دونيتسك، إن القوات الروسية أوشكت على قطع الطرق الأوكرانية المؤدية إلى المدينة. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن إيان غاغين قوله: «يمكننا القول إن المدينة محاصرة عمليا».

من جهته، أكد رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين هذا الأسبوع، أن قواته تسيطر على حوالى 70% من باخموت.

مسيرات إيرانية الصنع فوق أوكرانيا
في وقت سابق الأربعاء، أطلقت روسيا 21 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد -136/131» على أوكرانيا، في عملية بدأت قبل منتصف الليل بقليل، حسب ما أفاد سلاح الجو الأوكراني الذي قال إنه أسقط 16 منها.

وقال زيلينسكي إنه إضافة إلى هذه «الطائرات الإيرانية القاتلة»، أطلق الروس صواريخ مع تسجيل «عمليات قصف عديدة». ودان زيلينسكي «الضربات الإجرامية»، مشيرا إلى أن «كل ذلك في ليلة واحدة فقط من الإرهاب الروسي ضد أوكرانيا».

في غضون ذلك، أعلنت روسيا أنها «صدت» هجوما بمسيرات على مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في ساعة مبكرة، الأربعاء، بعد أربعة أيام من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمدينة. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو «أُسقطت الطائرات الثلاث».

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