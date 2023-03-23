بلينكن: التقارب الصيني الروسي زواج مصلحة

القاهرة - بوابة الوسط

شبه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التقارب الحاصل بين روسيا والصين بـ«زواج مصلحة»، مشدّدا على أن بكين لم تزود حتى الآن موسكو بأسلحة فتاكة لدعم القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، قال بلينكن: «بما أن لديهم وجهة نظر عن العالم مختلفة تماما عن وجهة نظرنا، فقد دخلوا في زواج مصلحة. لست واثقا من أنه عن اقتناع»، وأضاف: «من الواضح أن روسيا هي الشريك الأضعف في هذه العلاقة»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

وتابع الوزير الأميركي: «لست متأكدا من أن روسيا أو رئيسها فلاديمير بوتين يريدان نظاما عالميا، إنهما يريدان فوضى عالمية».

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بكين وموسكو و«الحقبة الجديدة»

والثلاثاء، وعقب مباحثات في الكرملين، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ بدخول العلاقة الخاصة بين بلديهما «حقبة جديدة» في مواجهة الغرب، فيما دعم الرئيس الروسي بحذر الخطة الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا متّهما كييف برفضها.

وقال بوتين: «نعتقد أن عديد النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية (للنزاع) عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم». وأوضح شي على هذا الصعيد أن الصين التي اقترحت الشهر الماضي خطة سلام للنزاع في أوكرانيا «تسترشد دائما بمبادئ الأمم المتحدة وتسعى لتسوية سلمية» مؤكدا «نحن دائما مع السلام والحوار».

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا الصين إلى الحوار وينتظر ردا من بكين. وقال خلال مؤتمر صحفي «عرضنا على الصين أن تصبح شريكا» في البحث عن تسوية للنزاع في أوكرانيا. وتابع «ندعوكم إلى الحوار، ننتظر ردكم»، مضيفا «نحن نتلقى إشارات لكن لا شيء ملموسا» في هذه المرحلة.