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رئيس السنغال يطلب من الحكومة اتخاذ تدابير لوضع حد للاضطرابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 10:25 صباحا
رئيس السنغال يطلب من الحكومة اتخاذ تدابير لوضع حد للاضطرابات
رجل يحاول تفادي استنشاق الغاز المسيل للدموع في دكار، 16 مارس 2023. (أ ف ب)
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طلب الرئيس السنغالي ماكي سال من الحكومة اتخاذ إجراءات «للحفاظ على النظام العام» بعد احتجاجات منددة بمحاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

واندلعت أعمال العنف في عدة مدن منذ بدء محاكمة سونكو بالتشهير في 16 مارس، وهي قضية قد تحول دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وقتل شخص خلال اشتباكات بين أنصار سونكو والشرطة، على ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين محليين.

وقال سال في بيان، إن على الحكومة «اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان الأمن المطلق للبضائع والأشخاص». ويُحاكم سونكو بتهمة التشهير بوزير السياحة مامي مباي نيانغ المنتمي لحزب الرئيس سال.

ويتلقى زعيم المعارضة العلاج الطبي منذ تعرضه وفق تقارير للرش بالغاز المسيل للدموع والتعامل معه بخشونة الأسبوع الماضي عندما رافقته السلطات إلى المحكمة. وأرجأت جلسة في إطار محاكمته إلى 30 مارس.

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