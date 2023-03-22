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بلينكن: الصين لم تتجاوز خط تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 05:22 مساء
بلينكن: الصين لم تتجاوز خط تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية)
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 قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الصين لم تتجاوز خط تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد في إطار حربها في أوكرانيا. وأعلن وزير الخارجية الأميركي في رده على سؤال خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ في واشنطن «حتى الآن، لم نجد أنهم تجاوزوا هذا الخط»، حسب وكالة فرانس برس.

ويوم الثلاثاء، وعقب مباحثات في الكرملين، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ بدخول العلاقة الخاصة بين بلديهما «حقبة جديدة» في مواجهة الغرب، فيما دعم الرئيس الروسي بحذر الخطة الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا متّهما كييف برفضها.

وقال بوتين «نعتقد أن العديد من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية (للنزاع) عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم». وأوضح شي على هذا الصعيد أن الصين التي اقترحت الشهر الماضي خطة سلام للنزاع في أوكرانيا «تسترشد دائما بمبادئ الأمم المتحدة وتسعى لتسوية سلمية» مؤكدا «نحن دائما مع السلام والحوار».

كيف علق زيلينسكي؟
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا الصين إلى الحوار وينتظر ردا من بكين. وقال خلال مؤتمر صحفي «عرضنا على الصين أن تصبح شريكا» في البحث عن تسوية للنزاع في أوكرانيا. وتابع «ندعوكم إلى الحوار، ننتظر ردكم»، مضيفا «نحن نتلقى إشارات لكن لا شيء ملموسا» في هذه المرحلة.

وأتت تصريحات بوتين وشي عقب محادثات ثنائية في الكرملين، كانت تهدف قبل كل شئ إلى إظهار متانة العلاقات بين روسيا والصين، في سياق التوترات الشديدة بين هذين البلدين والغربيين.

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