بوتين: الغرب يقاتل حتى آخر أوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب يقاتل في أوكرانيا «حتى آخر أوكراني».

وجاء حديث بوتين خلال ختام محادثات استمرت يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أجرى زيارة رسمية لروسيا، وفق موقع «يورونيوز».

ونقل الموقع عن بوتين قوله إن المقترحات الصينية بشأن السلام يمكن استخدامها كأساس لتسوية الصراع في أوكرانيا عندما تكون كييف وحلفاؤها الغربيون مستعدين لذلك، وأضاف أنه وشي أوليا اهتمامًا كبيرًا بمقترحات السلام التي طرحتها بكين خلال اجتماعهما.

بوتين يتهم كييف برفض «خطة السلام الصينية»

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي إنه لا يرى أي «استعداد» من جانب السلطات الأوكرانية لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحتها الصين.

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بدوره، قال الرئيس الصيني إن بلاده تدعم «تسوية سلمية» للنزاع في أوكرانيا في وقت تسعى بكين لترسيخ مكانتها كوسيط بين موسكو وكييف. وأوضح شي إن الصين التي اقترحت الشهر الماضي خطة سلام للنزاع في أوكرانيا «تسترشد دائمًا بمبادئ الأمم المتحدة (...) وتسعى لتسوية سلمية»، مؤكدًا «نحن دائمًا مع السلام والحوار».

وتطرح الصين نفسها في موقع الوسيط في أوكرانيا وأصدرت في فبراير وثيقة من 12 نقطة تدعو إلى «وقف الأعمال العدائية» واحترام وحدة وسلامة أراضي جميع الدول وتحض موسكو وكييف على الدخول في مفاوضات سلام.

مقترحات الصين «للسلام» في أوكرانيا

غير أن الدول الغربية تعتبر أن دعم بكين لموسكو لا يسمح لها بأن تكون وسيطًا ذا مصداقية. واتهمت واشنطن أخيرًا السلطات الصينية بأنها تدرس تسليم أسلحة إلى روسيا، وهو ما نفته الصين بحزم، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرى البعض في الغرب أن الصين قد تتخذ الهجوم الروسي على أوكرانيا نموذجًا لشن هجوم على تايوان. وشكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين بمقترحات بكين «للسلام» في أوكرانيا وقال «على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، بتجميد الحرب بشروطها»، وفق الوكالة الفرنسية.