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لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 01:16 صباحا
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
عمدة لندن صادق خان في ميدان بيكاديلي في لندن، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
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أعلن عمدة مدينة لندن، المسلم من أصل باكستاني صادق خان، اليوم الثلاثاء، عن إضاءة ميدان بيكاديلي، أحد أكبر ميادين لندن، بأضواء وتعليق زينة لنشر الأجواء الرمضانية، لتكون أول مدينة رئيسية في أوروبا تشهد العرض الضوئي للاحتفال بالشهر الكريم.

وقال خان، عبر حسابه على «تويتر»، إن مشهد الإضاءة الذي تشهده لندن لأول مرة على الإطلاق يعتبر رمزًا حقيقيًا لكيفية احتفاء العاصمة بالتنوع.

يذكر أن مؤسسة عزيز الخيرية الإسلامية في بريطانيا هي التي أشرفت بالتعاون مع السلطات على مبادرة لتعليق زينة رمضان في ميدان بيكاديلي، وهي الأجواء التي أثارت إعجاب العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صادق خان وهو أول مسلم ينتخب على رأس العاصمة البريطانية في مايو 2016.

إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
إضاءة ميدان بيكاديلي في لندن بزينة ضهر رمضان، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
عمدة لندن صادق خان في ميدان بيكاديلي في لندن، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
عمدة لندن صادق خان في ميدان بيكاديلي في لندن، الثلاثاء 21 مارس 2023 (حساب عمدة لندن على تويتر)
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