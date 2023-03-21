روسيا والصين في إعلان مشترك: لا رابحون في حرب نووية يجب ألا تحدث أبدا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا والصين، الثلاثاء، إنهما ترفضان حدوث أي حرب نووية في حين وصل التوتر مع الغرب الى أوجه، وأكدتا أن الجميع سيكون خاسرًا في مواجهة مماثلة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في إعلان مشترك وقّعاه الثلاثاء بعد محادثات في الكرملين «يعلن الطرفان مجددًا أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأن هذه الحرب يجب ألا تحدث أبدًا»، بحسب «فرانس برس».

واتهمت روسيا والصين الولايات المتحدة بـ«تقويض» الأمن العالمي عبر السعي إلى نشر صواريخ في دول عدة بهدف «الاحتفاظ بأفضلية عسكرية أحادية الجانب».

تعزيز قدرة الأسلحة غير النووية العالية الدقة

وقال الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ إن «روسيا والصين تبديان قلقهما حيال تكثيف نشاطات الولايات المتحدة الهادفة إلى خلق نظام عالمي للدفاع المضاد للصواريخ ونشر عناصره في مناطق مختلفة من العالم، يرافق ذلك تعزيز لقدرة الأسلحة غير النووية العالية الدقة».

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وأعربت روسيا والصين عن «قلقهما» من الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في آسيا، وجاء في الإعلان المشترك «يشعر الطرفان بقلق كبير من التعزيز المتزايد للعلاقات بين الناتو ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول المسائل العسكرية والأمنية».