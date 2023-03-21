زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب أفغانستان وباكستان

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة أفغانستان وباكستان ليل الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحُدِّد مركز الزلزال على بُعد 40 كيلومترًا إلى جنوب - جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان. وبحسب الهيئة الأميركية ضرب الزلزال على عمق أكثر من 295 كلم، بحسب «فرانس برس».

وكانت منطقة مظفر آباد في كشمير بباكستان قد شهدت زلزالًا مدمرًا في سنة 2005 أودى بحياة أكثر من 86 ألف شخص، إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين من الجرحى.

نقطة التصادم بين الصفيحتين التكتونيتين

وتعد منطقة كشمير نقطة التصادم بين الصفيحتين التكتونيتين لكل من أوراسيا والهند، وهذا الأمر يجعل المنطقة أكثر عرضة للهزات الأرضية.

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وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في وقت سابق اليوم، أن زلزالًا جديدًا ضرب منطقة نورهاك في كهرمان مرعش التركية.