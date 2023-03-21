بوتين يتهم كييف برفض «خطة السلام الصينية» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أنه لا يرى أي «استعداد» من جانب السلطات الأوكرانية لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحتها الصين.

وقال بوتين بعد محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ «نعتقد أن العديد من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين يمكن أن تكون أساسًا لتسوية سلمية للنزاع عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم»، بحسب «فرانس برس».

وقال الرئيس الصيني إن بلاده تدعم «تسوية سلمية» للنزاع في أوكرانيا في وقت تسعى بكين لترسيخ مكانتها كوسيط بين موسكو وكييف. وأوضح شي إن الصين التي اقترحت الشهر الماضي خطة سلام للنزاع في أوكرانيا «تسترشد دائما بمبادئ الأمم المتحدة (...) وتسعى لتسوية سلمية»، مؤكدا «نحن دائما مع السلام والحوار».

مبادرة بكين الهادفة لوقف النزاع في أوكرانيا

وكان بوتين وشي عقدا الإثنين أول لقاء غير رسمي بينهما في الكرملين. وخلال هذا اللقاء الأول أبدى بوتين استعداده لبحث مبادرة بكين الهادفة لوقف النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين متوجهًا إلى شي بوصفه «صديقي العزيز» في بداية اللقاء «أعرف أن ... لديكم موقفًا عادلًا ومتوازنًا في المسائل الدولية الأكثر إلحاحًا». وقال إنه يدرس المبادرة التي طرحتها بكين من أجل السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا والصين لديهما الكثير من الأهداف المشتركة.

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من جهته، أكد شي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل لعب دور بناء بحثًا عن تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «الصين الجديدة» للأنباء.

وتطرح الصين نفسها في موقع الوسيط في أوكرانيا وأصدرت في فبراير وثيقة من 12 نقطة تدعو إلى «وقف الأعمال العدائية» واحترام وحدة وسلامة أراضي جميع الدول وتحض موسكو وكييف على الدخول في مفاوضات سلام.

مقترحات الصين «للسلام» في أوكرانيا

غير أن الدول الغربية تعتبر أن دعم بكين لموسكو لا يسمح لها بأن تكون وسيطًا ذا مصداقية. واتهمت واشنطن أخيرًا السلطات الصينية بأنها تدرس تسليم أسلحة إلى روسيا، وهو ما نفته الصين بحزم.

ويرى البعض في الغرب أن الصين قد تتخذ الهجوم الروسي على أوكرانيا نموذجًا لشن هجوم على تايوان. وشكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين بمقترحات بكين «للسلام» في أوكرانيا وقال «على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، بتجميد الحرب بشروطها».