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بوتين وشي يلتقيان مجددا ويبحثان «تعزيز التنسيق» بين بكين وموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 06:21 مساء
بوتين وشي يلتقيان مجددا ويبحثان «تعزيز التنسيق» بين بكين وموسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في موسكو. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أنه أجرى محادثات «مهمة جدًا وصريحة» مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي عبر عن رغبته في تعزيز التنسيق بين البلدين.

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، عقد بوتين وشي لقاء جديدا بعد خلوة الإثنين التي استمرت أكثر من أربع ساعات. وقال بوتين في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي «لقد حصل تبادل مهم جدا وصريح لوجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الروسية - الصينية»، بحسب «فرانس برس».

وفي الشق الاقتصادي من المحادثات، أكد الرئيس الروسي لنظيره الصيني أن «قطاع الأعمال الروسي قادر على تلبية الطلب الصيني المتزايد على الطاقة». من جهته أعلن الرئيس الصيني أنه يريد «تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا».

إعطاء الأولوية للعلاقات «الاستراتيجية» مع روسيا
في وقت سابق، أكد شي أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية للعلاقات «الاستراتيجية» مع روسيا، واصفًا البلدين بأنهما «قوتان كبريان»، ليعبر بذلك عن توافقه مع نظيره الروسي في مواجهة الغرب وفي خضم الحرب في أوكرانيا.

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وقال شي خلال لقاء مع رئيس  الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بكين «ستواصل إعطاء الأولوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا»، بحسب تصريحات أوردتها وكالات الأنباء الروسية.

وأعلن شي أنه دعا نظيره الروسي لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترًا مع الغرب. وذلك رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.

«صديقي العزيز»
وكان بوتين وشي عقدا خلوة الإثنين في أول لقاء غير رسمي بينهما في الكرملين. خلال هذا اللقاء الأول أبدى بوتين استعداده لبحث مبادرة بكين الهادفة لوقف النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين متوجها إلى شي بوصفه «صديقي العزيز» في بداية اللقاء «أعرف أن ... لديكم موقفا عادلا ومتوازنا في المسائل الدولية الأكثر إلحاحا». وقال إنه يدرس المبادرة التي طرحتها بكين من أجل السلام في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا والصين لديهما الكثير من الأهداف المشتركة.

من جهته، أكد شي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل لعب دور بناء بحثا عن تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «الصين الجديدة» للأنباء.

وتطرح الصين نفسها في موقع الوسيط في أوكرانيا وأصدرت في فبراير وثيقة من 12 نقطة تدعو إلى «وقف الأعمال العدائية» واحترام وحدة وسلامة أراضي جميع الدول وتحض موسكو وكييف على الدخول في مفاوضات سلام.

مقترحات بكين «للسلام» في أوكرانيا
غير أن الدول الغربية تعتبر أن دعم بكين لموسكو لا يسمح لها بأن تكون وسيطا ذا مصداقية. واتهمت واشنطن أخيرا السلطات الصينية بأنها تدرس تسليم أسلحة إلى روسيا، وهو ما نفته الصين بحزم.

ويرى البعض في الغرب أن الصين قد تتخذ الهجوم الروسي على أوكرانيا نموذجا لشن هجوم على تايوان. وشكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين بمقترحات بكين «للسلام» في أوكرانيا وقال «على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، بتجميد الحرب بشروطها».

ولفت إلى أن شي توجه إلى روسيا بعد ثلاثة أيام فقط على صدور مذكرة التوقيف بحق بوتين، معتبرا أن ذلك يثبت أنه لا يود «تحميل الرئيس الروسي مسؤولية الفظاعات التي ارتكبها في أوكرانيا».

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