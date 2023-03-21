إريتريا: الاتهامات الأميركية بارتكاب انتهاكات في تيغراي «تشهير وبلا أساس»

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت إريتريا، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأن «لا أساس لها وتشهيرية».

وقالت وزارة الخارجية في إريتريا في بيان إن الاتهامات تشكل «استمرارًا للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا منذ العام 2009 لدفع أجنداتها السياسية الخفية»، بحسب «فرانس برس».

جرائم حرب خلال نزاع استمر عامين في تيغراي

ونددت وزارة الخارجية الإثيوبية الثلاثاء، بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب «جرائم حرب» في تيغراي، معتبرة أنها «انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف النزاع».

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والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد أيام من زيارة لأديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومسلحو جبهة تحرير شعب تيغراي، ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيرًا بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.

نهج أميركي انتقائي

وأضاف أن وزارة الخارجية أجرت «مراجعة دقيقة للقانون والوقائع»، وخلصت إلى «جرائم حرب» ارتكبتها القوات الفيدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء أبيي أحمد في الهجوم، وكذلك مسلحو جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات من منطقة أمهرة المجاورة.

وقال بلينكن، أثناء تقديمه تقريرًا أميركيًا سنويًا عن حقوق الإنسان، إن «العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة».

وأضاف وزير الخارجية الأميركي «كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمرًا. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسرًا من منازلهم، واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإثني».