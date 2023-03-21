ماكرون يتوجه إلى الفرنسيين وسط تصاعد الغضب بعد اعتماد إصلاح التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط

سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفرنسيين، الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية مباشرة، بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، غير أنه لا يعتزم اتخاذ أي قرار جذري يُخرج البلد من الأزمة التي يشهدها.

وأشار مشاركون في اجتماع المعسكر الرئاسي في القصر الرئاسي صباح الثلاثاء إلى أن ماكرون لا يعتزم حل البرلمان أو إجراء تعديل وزاري واستفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب منهم تقديم «مقترحات» بهدف «تغيير النهج وأجندة الإصلاحات»، حسب «فرانس برس».

وفي لقاء مباشر الأربعاء، سيتحدث ماكرون إلى قناتي «TF1» و«France 2» عند الساعة 13.00، بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، حسب الرئاسة الفرنسية.

ومن المقرر أن يواصل ماكرون مشاوراته السياسية طيلة يوم الثلاثاء، بعدما استقبل في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، لدى وصوله من النيجر بعدما اختُطف في أبريل 2021 في شمال مالي.

«النضال مستمر».. وتمرير مشروع من دون تصويت

ومساء الإثنين، قام متظاهرون بقلب وحرق حاويات القمامة ونصب المتاريس وإلقاء المقذوفات على الشرطة، خلال احتجاجات خرجت بشكل عفوي في جميع أنحاء فرنسا. وتكررت مشاهد التوتر هذه في العديد من المدن الكبيرة، مثل ليون ونانت ورين وحتى في ستراسبورغ التي تظاهر فيها نحو ألفي شخص، حسب البلدية.

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اعتُمد القانون الإثنين استنادا إلى المادة (49-3) من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت ما لم يؤدِّ اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وينص القانون، خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ولكن سقطت مذكرة حجب الثقة التي قدمتها كتلة «إليوت» التي تضم عدة أحزاب بفارق تسعة أصوات فقط. وهذا لم يسهم في تخفيف الضغط عن الحكومة، بل على العكس من ذلك. ومساء الإثنين، قالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، التي دعيت إلى الإليزيه مع عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية: «أنا عازمة على الاستمرار في تحقيق التحولات اللازمة لبلدنا».

وقالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن إن إليزابيت بورن «يجب أن ترحل» أو «يتعين على الرئيس إقالتها»، كما دعت عدة أصوات من اليسار إلى استقالتها. وهتف جميع قادة تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، قائلين إن «القتال مستمر».

طلب لفحص النص «بأسرع وقت ممكن»

ويستندون بذلك إلى الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري، وقدموا طلبًا لإجراء استفتاء حول المبادرة المشتركة الذي يتعين على المجلس الدستوري النظر في قبوله.

وبانتظار ذلك، أعلنت إليزابيت بورن، مساء الإثنين، أنها ستقدم «مباشرة» إلى المجلس الدستوري طلبا لفحص النص «بأسرع وقت ممكن». ويدعو معارضو الإصلاح أيضا إلى مواصلة التعبئة في الشارع.

وحذر الاتحاد العمالي العام من أن «لا شيء يقوض عزيمة العمال»، بينما دعا الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، لوران بيرجيه، إلى التعبئة في الإضرابات والتظاهرات المقررة في 23 مارس.

غضب وتوقيفات

أعرب بيرجيه عن قلقه حيال «الغضب» و«العنف» اللذين قد ينجمان عن اعتماد قانون لا يحظى «بالأغلبية في الجمعية الوطنية».

في دونغيس (غرب)، تدخلت قوات الأمن، ليل الإثنين إلى الثلاثاء، لفض مضربين يحتلون ميناء نفطيا منذ أسبوع، حسب مصور وكالة «فرانس برس» في المكان. وأفاد مصدر مقرب من المضربين اتصلت به وكالة «فرانس برس» قبل انتهاء العملية بوقوع «اشتباكات» خلال الليل.

وندد ميلانشون بالتوقيفات «التعسفية». وكتب زعيم حزب «فرنسا الأبية» في تغريدة: «الليلة، تم توقيف عشرات الأشخاص المسالمين بشكل عنيف وتعسفي»، بينهم ناشطان من الحزب. وأضاف «نطالب بالتوقف فورا عن الاعتقالات والإفراج عن الموقوفين».