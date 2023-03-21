ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 20 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير محلية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب شرق تركيا الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى 20 شخصا، بعد العثور على جثتي سيدة وصغيرتها التي تبلغ من العمر عاما واحدا.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه تغريدة أمس الإثنين، أكد فيها العثور على جثتي فاطمة تيكدال والصغيرةا زينب زومار، في محافظة أديامان بجنوب شرق تركيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».