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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 20 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 03:17 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 20 شخصا
آثار الفيضانات في جنوب شرق تركيا, (الإنترنت)
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ذكرت تقارير محلية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب شرق تركيا الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى 20 شخصا، بعد العثور على جثتي سيدة وصغيرتها التي تبلغ من العمر عاما واحدا.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه تغريدة أمس الإثنين، أكد فيها العثور على جثتي فاطمة تيكدال والصغيرةا زينب زومار، في محافظة أديامان بجنوب شرق تركيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

آثار الزلزال المدمر
وتعاني المنطقة بالفعل من آثار الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص، وأجبر نحو مليوني آخرين على اللجوء لأماكن إيواء موقتة مثل الخيم.

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